FLOWERS FESTIVAL 2022 IL RITORNO

IL 5 LUGLIO DAL VIVO CARMEN CONSOLI Volevo fare la Rockstar tour

Opening act CASADILEGO

Cortile della Lavanderia a Vapore

Parco della Certosa, Corso Pastrengo 51, Collegno (TO)

www.flowersfestival.it

Biglietti disponibili al costo di 30 € + d.p. sui circuiti ticketone.it e mailticket.it

Martedì 5 luglio, alle ore 21, nel Cortile della Lavanderia a Vapore nel Parco della Certosa di Collegno (To), salirà sul palco Carmen Consoli, per il settimo appuntamento di Flowers Festival, la rassegna estiva punto di riferimento cittadino e tra i più importanti Festival a livello nazionale, organizzata e promossa dall’Associazione Culturale Hiroshima Mon Amour e Cooperativa Culturale Biancaneve in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo, con il patrocino del Ministero per la Cultura, con il sostegno di Città di Collegno, Città Metropolitana di Torino e Regione Piemonte e con il contributo di Iren Sustainability Partner.

Dopo aver inanellato un sold out dopo l’altro con la sua ultima tournée teatrale Carmen Consoli torna live con nuove atmosfere e nuovi suoni per il tour di “Volevo fare la rockstar”. La cantantessa si esibirà in formazione full band, con sette eccezionali musicisti: Antonio Marra alla batteria; Marco Siniscalco al basso; Massimo Roccaforte alle chitarre; Adriano Murania al violino; Emilia Belfiore al violino; Concetta Sapienza al clarinetto e Elena Guerriero al pianoforte. In apertura di concerto ci sarà Elisa Coclite, in arte Casadilego. Dalla vittoria della quattordicesima edizione di X Factor continua a stupire con sonorità nuove e un percorso artistico che passa dal singolo “Giardino”, prodotto dal giovane producer Estremo, al grande schermo come protagonista del film “My Soul Summer”.

Il festival continua con GEMITAIZ (6 luglio), MANUEL AGNELLI (7 luglio), WILLIE PEYOTE (8 luglio), ERNIA (10 luglio), NOYZ NARCOS/RANCORE (11 luglio), MARGHERITA VICARIO/DITONELLAPIAGA (13 luglio), YANN TIERSEN (14 luglio), EUGENIO IN VIA DI GIOIA/rOVERE (15 luglio), ARIETE (16 luglio) e le due produzioni ospiti “Una palla al piede” (17 luglio) e Long Live The Queen (18 luglio), sono gli artisti protagonisti di Flowers Festival 2022.

Le casse che vibrano. Le mani che applaudono. Le canzoni urlate al cielo. Le emozioni, i baci, i sorrisi, il cuore che torna a pulsare di energia e di grandi emozioni. È tempo di concerti dal vivo, all’aperto, d’estate e con il pubblico in piedi. È tempo di tornare a vivere la musica, insieme.

L'area spettacoli di Flowers Festival apre al pubblico partire dalle ore 19.00, all'interno dell'area saranno presenti M** Bun con ampia scelta di food comprese opzioni vegetariane, e Ottimo! Gelaterie. I biglietti sono in vendita on line sul sito e tramite i circuiti www.mailticket.it e www.ticketone.it. Si potranno altresì acquistare direttamente presso la biglietteria allestita presso l'area spettacoli a partire dalle ore 18 di ogni giorno di spettacolo.

Flowers Festival 2022

dal 29 giugno al 16 Luglio

apertura porte ore 19

biglietti disponibili in prevendita sui circuiti

www.ticketone.it e www.mailticket.it

www.flowersfestival.it

info@flowersfestival.it

tel 011 3174997

