Con una cerimonia che si è svolta oggi 26 luglio in sala Giunta, il Sindaco e il Segretario comunale hanno consegnato l’attestato di eccellenza a 11 dipendenti comunali che nel corso del 2021 si sono distinti per il lavoro svolto per il Comune di Bollate.

Altri 6 dipendenti, oggi assenti per le vacanze, verranno premiati a settembre, al rientro di tutti.

“Complimenti per il traguardo raggiunto e sinceri ringraziamenti per il contributo dato all’Ente. Auguri per un futuro sempre ricco di soddisfazioni”, Questa la motivazione scritta sull’attestato consegnato oggi ai dipendenti di diversi settori: amministrativi, tecnici e Polizia locale.

Dipendenti, ma soprattutto persone preparate e competenti che rappresentano lo specchio dei servizi resi dal Comune alla cittadinanza di un’Amministrazione moderna ed efficiente.

“Questo riconoscimento dal forte valore simbolico – ha detto il Sindaco – non deve essere un punto d’arrivo ma uno stimolo a fare sempre meglio”

Il Primo cittadino, inoltre, ha ringraziato tutti per l’impegno e la professionalità messa quotidianamente nel lavoro al servizio della Città di Bollate.

Complimenti a tutti i premiati!

