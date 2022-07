Locus Festival 2022 “The Rising Sun” – XVIII edizione

Dopo gli straordinari sold out dei concerti di Alt-J, Paolo Nutini e Caparezza e dopo aver annunciato il tutto esaurito anche del live dei Kings of Convenience in programma il 30 luglio a Minervino Murge, entra nel vivo l’intensa programmazione del festival simbolo dell’estate italiana che prosegue fino al 4 settembre.

Accanto ai grandi concerti, anche talk, cinema all’aperto, e la mostra esclusiva JEFF BUCKLEY: ETERNAL LIFE con le fotografie di MERRI CYR a 25 anni dalla scomparsa del leggendario cantante americano. Ospiti speciali: Joan As Police Woman, Diodato, Carlo Massarini e Luca De Gennaro, ed altri ancora.

I biglietti sono disponibili in prevendita tramite l’app DICE.fm e sul circuito Ticketone.

Prosegue a colpi di sold out – da quello dell’ anteprima il 18 giugno con gli Alt-J al porto di Bari a quelli dello straordinario live di Paolo Nutini il 23 luglio a Trani e dell’attesissimo concerto di Caparezza il 7 agosto a Fasano, fino al tutto esaurito del concerto dei Kings of Convenience in programma il 30 luglio a Minervino Murge – la XVIII edizione del Locus Festival, che si prepara ora a entrare nel vivo.

Con oltre 25.000 biglietti già venduti in tutte le date, il festival continua con successo il suo cammino attraverso la Puglia, dalle sponde del Mare Adriatico a quelle dello Ionio, sorvolando porti e cattedrali, trulli e masserie e generando attraverso suoni, parole, idee e immagini quell’energia unica che negli anni lo ha reso uno dei simboli per eccellenza dell’estate pugliese e una delle colonne portanti della stagione musicale italiana.

Fino al 4 settembre il “Rising Sun” del Locus continua a espandere i propri raggi grazie alla sua edizione più ricca di sempre, in un sorprendente e inedito viaggio fra le bellezze della Puglia e con una programmazione musicale che, come sempre, fa dell’eterogeneità musicale la propria cifra stilistica.

LOCUS FESTIVAL

XVIII EDIZIONE – THE RISING SUN

IN PUGLIA FRA IL 18 GIUGNO ED IL 4 SETTEMBRE 2022

