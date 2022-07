“Secondo me siamo in troppi ed il cittadino non riesce a capire chi decide, quindi ben venga il commissario. Facciamo molta fatica perché diamo delle indicazioni di pianificazione e di programmazione ma non siamo noi quelli che dobbiamo realizzare le opere. Per quanto riguarda l’idropotabile ad esempio, c’è l’Arera ed i momenti di emergenza vengono gestiti dal dipartimento di Protezione Civile.

Le concessioni e tutto quello che avviene per l’agricoltura invece avviene per nome e per conto delle Regioni e dei sistemi regionali. Ben venga dunque il commissario. Le scelte che vengono intraprese del commissario secondo me sono legittimate, intanto da ruolo che ha, ed è proprio per questo che la decisione di ridurre dei prelievi o di decidere dove prelevare di più è una scelta che nessuno può opinare perché centralizzata”. Lo ha detto Meuccio Berselli, segretario autorità distrettuale fiume Po, a 24Mattino su Radio 24.

Berselli (autorità Po): cuneo salino oltre il record del 2003, purtroppo li stiamo battendo tutti

“Il cuneo salino è a 31 km. Noi dobbiamo fare di tutto per sostenere la portata e per continuare a dilavare il sale per tenere una concentrazione più bassa possibile perché il rischio è un danno irreversibile o comunque il pericolo di avere falde di acqua dolce con acqua salmastra, quindi inutilizzabili.

Questo problema è molto sentito da parte di tutti e per questo chiediamo un sacrificio a tutti per tenere la portata un po’ più alta. In un anno medio, il cuneo salino, è al di sotto dei 10 km, in alcuni anni riusciamo a tenerlo anche a zero, dipende molto dalla portata del fiume. La portata a Pontelagoscuro nell’ultima sezione, di solito è sempre al di sopra di 450 metri cubi al secondo, oggi è a 200. Nel 2003 che è stato un anno orribile dal punto di vista anche della siccità arrivammo a circa 30 km, purtroppo stiamo battendo tutti i record”. Così Meuccio Berselli, segretario autorità distrettuale fiume Po, a 24Mattino su Radio 24.

