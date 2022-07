“AMAMI”, il nuovo singolo di Ilaria in uscita per Pulp Dischi

Amami è il nuovo singolo di Ilaria, in uscita l’8 luglio per Pulp Dischi e distribuito da Artist First. Un brano che segna ufficialmente il ritorno discografico della cantautrice fiorentina, terza classificata all’ottava edizione di XFactor. Il singolo è disponibile in presave al link di seguito: https://ilaria.lnk.to/AMAMI_Pre

Frutto di un percorso di cambiamento e di sperimentazione sonora, il brano esprime la nuova identità dell’artista, divisa tra cantautorato e musica e elettronica. Un sound eterogeneo e una capacità introspettiva che anticipano quella che sarà la cifra stilistica di “Sala blu”, disco di prossima uscita caratterizzato da atmosfere oniriche e sognanti.

«Quando ho realizzato di essere persa nei miei stessi pensieri, la prima cosa che ho fatto è stata cercare aiuto esterno. Un aiuto qualsiasi – racconta Ilaria – Sapere di avere qualcuno o qualcosa, per i motivi giusti o quelli sbagliati, arriva ad avere poca importanza quando ci si sente soli e sconfitti».

Amami è quindi una preghiera, un invito ad esserci e a restare, nonostante la confusione e le contraddizioni.

Una richiesta, a tratti esasperata, ma accompagnata dall’armonia della musica su cui si muove l’intenso timbro dell’artista che, dopo otto anni di silenzio, torna a farci emozionare.

Ilaria è una cantautrice toscana di 24 anni. Dopo l’esperienza come finalista a XFactor nell’edizione del 2014, pubblica a 16 anni il suo primo EP “My Name” aggiudicandosi il Disco D’Oro. Negli anni a seguire gira molti studi maturando il proprio gusto e la propria scrittura, e dopo l’incontro nel 2019 col produttore Renato “Renee” D’Amico, comincia con lui le registrazioni del suo primo album, interamente in italiano, intitolato “Sala Blu”. Registrato tra il 2020 e l’inizio del 2021 in Toscana e in uscita a fine 2022 per Pulp Dischi, il disco si distacca dal precedente lavoro raccogliendo anni di disparati ascolti e cerca il suo posto in una nuova corrente di pop fatto di suoni fluidi e sognanti.

