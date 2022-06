Quest’estate la grande musica torna protagonista nelle piazze e in tv

TIM Summer Hits con Andrea Delogu e Stefano De Martino

Dal 30 giugno ogni giovedì in prima serata su Rai2

La grande musica torna live, in tv, on line e in alcune tra le più suggestive piazze italiane.

Da giovedì 30 giugno in prima serata su Rai2 e RaiPlay arriva TIM Summer Hits, il nuovo appuntamento musicale in 6 puntate che porterà dal vivo in 3 città e in tutte le case degli italiani le hit dell’estate 2022 con i più grandi nomi della musica italiana

Estate, si sa, è sinonimo di musica e divertimento.

TIM Summer Hits è pronto a rendere ancora più speciale questa stagione celebrando

l’atteso ritorno della musica nelle piazze: sarà l’incantevole bellezza di Roma , Città Eterna, ad accogliere la prima tappa dello show più atteso della stagione nel fascino senza tempo di Piazza del Popolo.

Andrea Delogu e Stefano De Martino scalderanno poi Portopiccolo (TS) e Rimini , facendo ballare, divertire ed emozionare ogni piazza con le stelle del panorama musicale italiano.

Tantissimi gli artisti che calcheranno il palco del TIM Summer Hits

Su Rai Radio2, voce ufficiale della manifestazione, si potrà ascoltare e vedere il TIM Summer Hits

Radio2 trasmetterà le sei serate in radio e in Visual sul canale video di Radio2 su RaiPlay,

con il commento di Ema Stokholma direttamente dal backstage.

