The Rolling Stones: “Licked Live In NYC”

“New York City, top of the world …”, così dice Mick Jagger dopo la performance di “If You Can’t Rock Me”.

New York, NY – Nel 1964, i Rolling Stones arrivarono per il loro primo spettacolo a New York, dopo l’uscita dell’album di debutto “The Rolling Stones”. Avendo suonato più volte a New York City, era giusto che nel gennaio 2003, come parte del loro tour per il 40° anniversario, avessero deciso di tornare nell’arena più celebre di New York… il Madison Square Garden.

E in effetti questa è stata una notte speciale nel mezzo del tour celebrativo dei 40 anni dei Rolling Stones con il pubblico di New York che ha potuto assistere ad una incredibile esibizione.

Il 10 giugno, viene pubblicato Licked Live In NYC su DVD+2CD, Bluray+2CD, 2CD e 3LP (stampato su vinile nero e su vinile bianco in edizione limitata).

Pubblicato originariamente nel 2003 come speciale della HBO, questo concerto è stato completamente restaurato e rimasterizzato, oltre a contenere quattro brani inediti: “Start Me Up“, “Tumbling Dice“, “Gimme Shelter” e “Sympathy For The Devil“.

Insieme a Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood e Charlie Watts troviamo Darryl Jones (basso, cori), Chuck Leavell (tastiere, cori), Bobby Keys (sax), Bernard Fowler (cori), Lisa Fischer (cori), Blondie Chaplin (cori, chitarra acustica/percussioni), Tim Ries (sassofono, tastiere), Kent Smith (tromba) e Michael Davis (trombone). Tra i brani eseguiti durante la serata vi sono “Street Fighting Man”, “Angie”, “Midnight Rambler”, “Can’t You Hear Me Knocking” e “It’s Only Rock ‘n’ Roll (But I Like It)” e “Honky Tonk Women” (special guest: Sheryl Crow).

Questa nuova versione di “Licked LIVE in NYC” contiene tre bonus track tratte dal concerto di Amsterdam e alcuni filmati delle prove. Offre al pubblico una prospettiva privilegiata dalla quale osservare i Rolling Stones mentre si stanno preparando per questo tour.

Il Bluray include anche il documentario di 51 minuti “Tip Of The Tongue”, che mostra l’ideazione e la preparazione dell’innovativo approccio a tre spettacoli del tour “Live Licks”. La band viene immortalata dallo studio di registrazione di Parigi alle prove a Toronto, mentre si prepara per il tour.

Un’esibizione tenuta in una tra le più celebri venue: Rolling Stones Licked Live In New York mostra al pubblico un incredibile momento storico e celebrativo nella vita della più grande band rock ‘n’ roll del mondo.

https://www.universalmusic.it

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia