Nuovo appuntamento con il tennis su Sky, con il torneo ATP 250 “Boss Open”, in programma a Stoccarda da lunedì 6 a domenica 12 giugno.

Su Sky sarà possibile seguire in diretta le giornate di gara del torneo tedesco, il primo della stagione su erba, grazie a due canali, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, ma anche in streaming su NOW. Telecronache affidate a Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Andrea Paventi e Fabio Tavelli, affiancati nel commento da Laura Golarsa.

L’evento di Stoccarda vedrà il ritorno in campo dell’italiano Matteo Berrettini dopo mesi di inattività dovuti all’infortunio alla mano destra, con conseguente operazione.

Berrettini, vincitore a Stoccarda nel 2019, partirà da favorito del torneo, essendo il numero uno del tabellone principale, che prevede, al momento, anche la presenza del polacco Hubert Hurkacz, del canadese Denis Shapovalov, degli americani Reilly Opelka e Sebastian Korda, dell’australiano Nick Kyrgios e dello scozzese Andy Murray.

Berrettini non sarà l’unico italiano al via nel Boss Open, perché insieme a lui ci saranno anche Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti, attualmente impegnato nel Challenger di Forlì, dove ha raggiunto le semifinali in programma oggi, live su Sky Sport Arena e in streaming su NOW dalle 17

Questa la programmazione live del torneo maschile ATP 250 di Stoccarda su Sky

Lunedì 6 giugno

dalle 11 alle 19 Prima giornata Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Martedì 7 giugno

dalle 11 alle 19 Seconda giornata Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Mercoledì 8 giugno

dalle 11 alle 19 Terza giornata Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Giovedì 9 giugno

dalle 11 alle 19 Ottavi di finale Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Venerdì 10 giugno

ore 11 Primo quarto di finale Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

ore 13 Secondo quarto di finale Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

ore 15 Terzo quarto di finale Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

ore 17 Quarto quarto di finale Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Sabato 11 giugno

ore 11.30 Prima semifinale Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

ore 5 Seconda semifinale Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Domenica 12 giugno

ore 15 Finale Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

