Rai Radio2: “Happy Family”, lo show radio-televisivo

Un programma cross-mediale in diretta su Radio2 e in tv su Rai2

Happy family è il nuovo programma estivo di Rai Radio2 che, in diretta dal 4 luglio, dal lunedì al venerdì, accompagnerà le mattinate degli italiani sia alla radio che in tv, su Rai2. Un format che si inserisce nel solco dei progetti cross-mediali fruibili su più piattaforme, trasmesso in simultanea su Radio2, Rai2 e in streaming video su RaiPlay, al canale tv di Radio2.

Padroni di casa saranno i Gemelli di Guidonia ed Ema Stokholma, voce storica di Radio2, pronti ad aprire le porte della mitica sala B di via Asiago per condividere con gli ascoltatori e il pubblico un inizio di giornata spensierato, divertente e con tanta musica dal vivo.

Un vero e proprio show che accompagnerà le mattinate dell’estate degli italiani, al via alle 8:45 fino alle 10:30 e che regalerà un’atmosfera da vero e proprio villaggio vacanze. I conduttori promettono momenti di grande spensieratezza e allegria.

I Gemelli di Guidonia, talentuoso e apprezzato trio dello spettacolo italiano, proporranno imitazioni, canzoni, parodie, personaggi cult; momenti esilaranti che strizzano l’occhio al loro spettacolo teatrale e moltissimi altri pensati per l’occasione.

I tre saranno continuamenti stuzzicati e messi alla prova da Ema Stokholma, che per la prima volta abbandona le atmosfere notturne della radio per affrontare la sveglia al mattino al fianco di milioni di italiani. Ema, la voce femminile del programma, porterà la sua incredibile energia, la sua propensione al club e quell’attitudine da dj, anche nella mattinata della radio.

Il tutto condito dall’allegria della musica dal vivo: sul palco della sala B una band guidata dal maestro Pino Iodice sarà infatti la colonna sonora live del programma.

Scopriremo notizie curiose dai giornali, rideremo di oroscopi demenziali, interviste impossibili e persino parodie di trasmissioni e spazi iconici della radio e della tv. Attraverso il telefono e i Social di Radio2 il pubblico sarà protagonista: parteciperà a quiz e giochi, ma soprattutto sarà centrale nello spazio delle vecchie e care “dediche” rivisitate in chiave moderna.

Un esperimento ambizioso lanciato da Rai Radio2, la radio che più delle altre “si fa vedere”, per accompagnare e alleggerire l’estate degli italiani che, attraverso la radio o la tv, vorranno godere di due ore di spensieratezza. Il programma è scritto da Walter Santillo e Marco Verdura.

Scopri sui Social di Radio2 il backstage della mattinata in radio, le gag più divertenti dei Gemelli di Guidonia, gli outfit di Ema Stokholma! Ascoltaci su Rai Radio2 e RaiPlay Sound e guardaci in Visual sul canale tv di Radio2 su RaiPlay.

www.raiplaysound.it

Per altre notizie relative al tema Dietro la tv Dietro la Notizia

Per altre notizie relative al tema Dietro la radio Dietro la Notizia