A distanza di 12 anni, la rock band progressive inglese PORCUPINE TREE torna sulle scene con il nuovo album di inediti “CLOSURE/CONTINUATION”, in uscita venerdì 24 giugno e disponibile in pre-order al seguente link: https://porcupinetree.lnk.to/PTCC.

In occasione dell’uscita del nuovo disco “CLOSURE/CONTINUATION”, venerdì 24 giugno alle 21.15 andrà in onda su Sky Arte il documentario “PORCUPINE TREE – IL RITORNO”, prodotto da Sky Arte e Sony Music, e disponibile anche on demand e in streaming su NOW.

“CLOSURE/CONTINUATION” è stato anticipato dai singoli “Harridan” e “Of The New Day” e “Rats Return”, disponibile in digitale da venerdì 17 giugno.

Steven Wilson commenta così il brano “Rats Return”: «Parla di quelli che sembrano avere a cuore gli interessi delle persone, ma poi alla fine ci solo egoismo e interessi personali. Mi ritrovo a riflettere su quale tipo di persona sarebbe effettivamente spinta così tanto da voler governare un’intera nazione, e queste persone non sono per definizione le ultime a cui dovrebbe essere permesso farlo? I topi si salveranno sempre per primi».

“CLOSURE/CONTINUATION” contiene 7 brani e uscirà in digitale, in versione CD Standard, doppio vinile 180gr, doppio vinile 180 gr bianco, doppio vinile blu trasparente (esclusiva sony music store), in formato musicassetta (esclusiva sony music store), e in una versione vinile DELUXE trasparente (un vinile “cristallo” che, secondo gli audiofili, valorizza maggiormente la resa sonora), anch’essa in esclusiva su sony music store e contenente tre 45 giri con tutte le tracce della versione standard + 2 bonus tracks, “Never Have” e “Population Three”.

Infine sarà disponibile anche una versione “Deluxe CD & Bluray” che include il CD Standard + un secondo CD con 3 bonus tracks, “Population Three”, “Never Have” e “Love In The Past Tense”, versioni strumentali e versioni stereo ad alta risoluzione 96/24, 5.1 / Dolby Atmos, il tutto arricchito da un esclusivo art book.

L’album sarà disponibile anche in Audio Spaziale con Dolby Atmos su Apple Music.

“CLOSURE/CONTINUATION” è l’undicesimo album in studio dei PORCUPINE TREE. È stato registrato sporadicamente e in tranquillità nel corso dell’ultimo decennio e completato nel momento in cui la pandemia ha interrotto i live tra il 2020 e il 2021, periodo che si riflette nei testi irrequieti e spesso travagliati dell’album, come nell’inquietante intro di “Herd Culling” (“Son, go fetch the rifle now/I think there’s something in the yard“), nell’appello dei despoti che attirano l’attenzione nella parte finale di “Rats Return”, o nell’abbandonarsi alle onde del protagonista di “Walk The Plank”.

Questa la tracklist di “CLOSURE/CONTINUATION”: “Harridan”, “Of The New Day”, “Rats Return”, “Dignity”, “Herd Culling”, “Walk The Plank”, “Chimera’s Wreck”.

In occasione dell’uscita del disco, “CLOSURE/CONTINUATION”, alcuni store italiani apriranno eccezionalmente la sera del 23 giugno per una speciale serata dedicata al nuovo album dei Porcupine Tree.

Questo l’elenco dei negozi che aderiscono all’iniziativa: “Alta Fedeltà” a Ferrara, “Blackstar” ad Imperia, “Camarillo Brillo Dischi” ad Avellino, “Camomilla” ad Ostia (RM), “Dischi Volanti” a Verona, “Disco Shop” a Poggibonsi (SI), “Filmusica” a Valdagno (VI), “Firefly” a Potenza, “Galleria Del Disco” a Firenze, “Gold Soundz Dischi” all’Arcella Padova, “Juke Box” a Caserta, “Magic Sound Srl” a Roma, “Maistrello Musica” a Rieti, “Moving Records” a Villorba (TV), “Ponti” a Novellare (RE), “Riva Musica” a Catania, “Sky Stone & Songs” a Lucca, “So.Lu.Ma. Dischi In Piazza” a Modena, “Symphony” a Livorno, “Vieri Dischi” ad Arezzo, “Exit Music” a Savignano (CN), “Muzak Dischi” a Cuneo, “Semm Music Store & More” a Bologna.

I PORCUPINE TREE torneranno live con una serie di date che toccheranno l’America e l’Europa. Questi show saranno i primi concerti della band dall’ottobre 2010 e saranno probabilmente le uniche date live a supporto dell’album “CLOSURE/CONTINUATION”.

La band arriverà anche in Italia con un’unica data, il 24 ottobre, al Mediolanum Forum di Assago (Milano).

