Entrata in rotazione radiofonica e disponibile in digitale, “DEEP DOWN” (https://sme.lnk.to/DeepDown), la nuova hit estiva del dj e producer brasiliano da MILIONI di stream ALOK, in collaborazione con la cantautrice britannica Ella Eyre, Kenny Dope e Never Dull.

Il brano è caratterizzato da sonorità chiaramente dance e da un groove perfetti per la pista da ballo. La voce di Ella, ricca di soul e immediatamente riconoscibile, dona al pezzo un tocco irresistibile.

«Sono sempre stato un grande fan della musica pop e traggo ispirazione dalle sue molteplici forme, – racconta Alok – quindi lavorare con una donna fantastica come Ella, incredibile autrice e interprete innamorata della musica dance, è stato straordinario. Vogliamo che ‘Deep Down’ diventi la colonna sonora della vostra estate, speriamo che vi piaccia tanto quanto è piaciuto a noi crearla!»

ALOK è una vera e propria superstar della musica dance. È l’artista elettronico con più seguito su Instagram a livello globale, con oltre 26 milioni di follower ed è l’artista brasiliano più ascoltato nel mondo, con oltre 20 milioni di ascoltatori mensili.

