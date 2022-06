Domenica 5 giugno, alle ore 11 in Sala Alessi, nuovo appuntamento con Palazzo Marino in Musica, la rassegna musicale giunta alla sua undicesima edizione che quest’anno esplora tra le altre cose il rapporto tra musica e matematica.

Il prossimo concerto, dal titolo “La sintesi degli opposti”, vedrà protagonista la clavicembalista Tania Birardi e proporrà una selezione di brani composti, copiati ed editi nei primi anni del ‘700: un vero e proprio portrait dei gusti musicali europei in Germania, Inghilterra, Spagna, Portogallo, Italia e Francia.

In programma musiche di Bach, Haendel, Scarlatti e Royer che alternano intensità lirica, capovolgimenti armonici, equilibri formali, stili diversi, superamento delle ferree regole compositive e gesti virtuosistici.

Come afferma Tania Birardi “la scrittura varia e sapiente non annoia mai, possiede una capacità di gestire con morbidezza le melodie il cui risultato offre un’inedita capacità di cogliere e descrivere le sfumature dell’emozione sempre con discrezione, sapienza e leggerezza”.

Come tutti i concerti della rassegna l’inizio è previsto domenica mattina alle ore 11 in Sala Alessi. I biglietti d’ingresso sono gratuiti con prenotazione: a partire dalle ore 10 del giovedì precedente, è possibile prenotarli online sul sito www.palazzomarinoinmusica.it oppure ritirare quelli cartacei disponibili presso la biglietteria delle Gallerie d’Italia – Piazza Scala in piazza della Scala 6 oppure dall’ingresso di via Manzoni 10.

La rassegna Palazzo Marino in Musica è realizzata in collaborazione con la Presidenza del Consiglio comunale ed è organizzata da EquiVoci Musicali. Le istituzioni coinvolte nel 2022 come partner sono Comune di Milano, Fondazione Pasquale Battista, MM spa, la Centrale dell’Acqua e il Conservatorio G. Verdi di Milano.

La rassegna è sostenuta da Intesa Sanpaolo. Sponsor tecnico Fazioli.

La direzione artistica è a cura di Davide Santi e Rachel O’Brien.

