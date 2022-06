Da lunedì 6 giugno sarà disponibile su Spotify, in collaborazione con Nordmilano24.it, “Una nuova voce per un nuovo inizio”, il podcast di Michele Foggetta dove il candidato sindaco della coalizione #ReinventiamoSesto espone le sue idee e le sue proposte per una nuova Sesto San Giovanni.

Qui di seguito 15 punti estrapolati dal programma della coalizione progressista #ReinventiamoSesto composta da Sinistra Italiana – Europa Verde, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Città in Comune, Michele Foggetta Sindaco.

#Reinventiamo l’ambiente a Sesto. Per una città più pulita e più sana, da respirare e da vivere, servono: un nuovo piano green che colleghi le aree verdi della città oggi isolate tra loro; un nuovo sistema di approvvigionamento energetico basato sulle rinnovabili per gli edifici pubblici; una raccolta differenziata capillare ed efficace; l’impegno per ottenere una tariffa scontata per l’autostrada Milano-Serravalle.

#Reinventiamo la viabilità a Sesto. Una Città da percorrere in quindici minuti dove le piste ciclabili colleghino i vari quartieri. Zone pedonalizzate e aree 30 km/h pensate in modo razionale per ridurre l’inquinamento e valorizzare il commercio di vicinato.

#Reinventiamo la bellezza a Sesto. Coloriamo la città con un festival internazionale di Street Art. Recuperiamo le strutture abbandonate e degradate. Valorizziamo il grande patrimonio di archeologia industriale, fra i più importanti in Europa, perché Sesto diventi una città da vivere e da visitare, con percorsi originali che parlino di industria, lavoro e immigrazione, capisaldi della storia sestese.

#Reinventiamo l’inclusione a Sesto. Un welfare cittadino che renda la vita più inclusiva e di qualità per tutte e tutti. Apertura di uno sportello anti-discriminazione. Definizione di una procedura di presa in carico da parte dell’Ente comunale delle situazioni di disabilità; istituzione del Disability Manager. Rafforzamento del sistema dei nidi comunali e dei Centri Ricreativi Estivi perché nessuno e soprattutto nessuna debba scegliere tra lavoro e famiglia. Formazione adeguata e sostegno ai dipendenti comunali per rispondere adeguatamente alle richieste della cittadinanza.

#Reinventiamo la sicurezza a Sesto. Occorre aumentare il numero degli agenti di Polizia Locale ed istituire il Vigile di quartiere. Dare nuova linfa al tessuto sociale attraverso iniziative artistiche e l’apertura di luoghi di aggregazione. Attività concrete di lotta alle mafie: istituzione di una commissione Antimafia e Anticorruzione, che effettui il monitoraggio degli Appalti Pubblici; iniziative di formazione e educazione alla legalità.

#Reinventiamo le politiche giovanili a Sesto. Canoni d’affitto concordato per ragazzi e ragazze che vogliano rendersi indipendenti. Individuazione di spazi per coworking, piccole botteghe e start-up giovanili. Istituzione della Consulta dei giovani, perché a proporre le politiche giovanili siano proprio loro.

#Reinventiamo la sanità e la terza età a Sesto. Occorre sviluppare la sanità territoriale e l’integrazione sociosanitaria nella nostra città. Per la Casa della Comunità deve essere individuato un luogo più idoneo rispetto a quello scelto da Regione Lombardia (Ufficio d’Igiene). Favorire la realizzazione di uno o più presidi sociosanitari territoriali dedicati all’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) per pazienti cronici e anziani, per migliorare la loro qualità di vita e ridurre l’ospedalizzazione.

Agevolare l’insediamento di presidi infermieristici e di medici di base in numero tale da garantire il giusto rapporto medico-paziente. Costruire un rapporto forte con il terzo settore per trovare soluzioni condivise alle situazioni di disagio sociale.

#Reinventiamo la partecipazione a Sesto. Ripristino del Regolamento del Consiglio Comunale, perché l’attuale non rispetta la democrazia e il ruolo dei Consiglieri eletti. Istituzione delle Consulte di Quartiere e organizzazione di incontri periodici e aperti tra la Giunta e la cittadinanza.

#Reinventiamo il benessere dei nostri amici a 4 zampe a Sesto. Rendere Sesto San Giovanni una città “amica degli animali” attraverso un piano di riqualificazione delle aree cani esistenti, la realizzazione di un’area cimiteriale per gli animali domestici e la costruzione di un più ampio e adeguato rifugio per animali in difficoltà.

#Reinventiamo una città più bella e più giusta. Costruire una visione d’insieme della città, attraverso strumenti di pianificazione urbanistica e di rigenerazione urbana utilizzando le risorse del PNRR, ricucendo e collegando le aree centrali e le “periferie” con la Città della Ricerca e della Salute che sta nascendo e il parco che verrà creato sulle ex aree Falck.

#Reinventiamo le politiche del lavoro ed il il commercio a Sesto. Apertura dello Sportello Lavoro. Creazione di incubatori e coworking per stimolare l’attività di start-up a vocazione artigianale. Piano di investimenti comunali che premi progetti per nuovi imprenditori, che supporti l’accessibilità a livello di servizi e viabilità delle strade del commercio di vicinato.

#Reinventiamo la cultura a Sesto. Realizzare un Distretto Diffuso della Cultura con eventi e mostre che ci mettano in connessione con la Città Metropolitana. Aprire spazi e luoghi alla produzione artistica e culturale, a progetti che coinvolgano i giovani e valorizzino creatività e talenti. Rafforzare la connessione tra le scuole e la città, attraverso una progettualità di qualità, condivisa con le associazioni culturali e sportive e il servizio bibliotecario. Offrire esperienze educative, culturali, aggregative, socializzanti anche in orario extra-scolastico. Rafforzare l’attività di promozione culturale del sistema bibliotecario e delle scuole civiche.

#Reinventiamo la Scuola e l’Educazione a Sesto. Creare una Carta dei Servizi basata sulla mappatura delle realtà educative cittadine mettendole in rete. Contrastare la povertà educativa e sostenere le tante fragilità dei nuclei familiari attraverso sportelli di ascolto e mediazione familiare e servizi di mediazione linguistica e culturale. Ampliamento dei Centri Ricreativi Estivi comunali e adeguata progettazione e coinvolgimento di Agenzie Educative e Oratori per la realizzazione di progetti formativi, di socializzazione e inclusione orientati alle specifiche età.

#Reinventiamo lo sport e l’attività fisica a Sesto. Investire nelle infrastrutture sportive, per garantire un’attività fisica accessibile anche a disabili e anziani. Collaborazione con le Associazioni Sportive, con progetti che le aiutino a inserirsi nel tessuto cittadino. Riattivazione della Consulta dello Sport. Potenziamento dell’Ufficio dello Sport, perché possa svolgere il suo ruolo di aiuto alle associazioni e ai cittadini, anche tramite la promozione di attività quali la festa dello sport e campus multidisciplinari. Ristrutturazione delle aree sportive in disuso, identificazione di nuovi luoghi dedicati all’attività fisica e ideazione di un piano di manutenzione programmato. Tutto questo perché Sesto possa portare con orgoglio il nome di città europea dello sport.

#Reinventiamo il diritto di abitare a Sesto. Realizzazione di un Piano Casa che consenta di ottenere un’offerta abitativa accessibile alla cittadinanza. Istituzione di un tavolo delle politiche abitative e della risoluzione dell’emergenza casa. Riorganizzazione dell’Ufficio Casa. Semplificazione delle condizioni di accesso all’edilizia pubblica, impegno ad assegnare tutti gli appartamenti del patrimonio pubblico e ricerca di un dialogo con Regione Lombardia per la revisione del regolamento di assegnazione degli alloggi popolari. Favorire i prestiti di onore per giovani coppie e famiglie in difficoltà.

www.michelefoggetta.it

Altri articoli della Provincia di Milano su Dietro la Notizia