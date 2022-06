Per dare il via al Pride in grande stile, Amazon Music rivela oggi una nuovissima cover Amazon Original dell’iconico singolo di Kate Bush, “Running Up That Hill” della sensazionale pop star internazionale Kim Petras.

Apparendo su PROUD, la playlist globale di Amazon Music che celebra la nuova musica degli artisti LGBTQ+ 365 giorni all’anno, la canzone è un omaggio di Petras alla leggenda del pop, offrendo una nuova potente cover di una delle canzoni fondamentali del pop. I fan possono ascoltare la nuova cover qui.

“Sono sempre stata ossessionata da “Running up that Hill”. Significa così tanto per me ed è così sfuggente. Ognuno può decidere cosa significhi. Per me, si tratta di uguaglianza. E il mio tempismo su questo è stato perfetto!”, ha detto Kim Petras.

