Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana a tre dipendenti Atm. Riconoscimento per l’impegno al servizio di Milano durante l’emergenza sanitaria

Hanno ricevuto oggi l’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana tre conducenti di Atm: Giusi Cecoro, Elena Lenti e Marco Purin.

Il titolo è stato conferito dal Prefetto di Milano Renato Saccone per il grande e costante impegno prestato a servizio della città anche nei momenti più difficili: il lockdown e tutta l’emergenza sanitaria. I tre dipendenti si sono sempre distinti in Atm per la loro dedizione al lavoro, per il forte spirito di collaborazione con tutti i colleghi e per la loro grande attenzione verso la cittadinanza.

Nel 2020 hanno garantito sempre la loro presenza rendendosi disponibili anche a prestazioni straordinarie per affrontare la complessità di questi ultimi due anni. Un importante encomio di cui Atm è orgogliosa e per cui ringrazia i tre Cavalieri e tutte le 10.000 persone che vengono rappresentate e che ogni giorno con grande professionalità lavorano per garantire un servizio essenziale come quello del trasporto pubblico.

I tre profili:

● Giusi Cecoro – 35 anni, lavora in Atm dal 2019, conducente bus della linea 54.

● Elena Lenti – 56 anni, lavora in Atm dal 1987, prima macchinista donna in Italia della linea M2.

● Marco Purin – 45 anni, lavora in Atm dal 2000, tranviere delle linee 4, 7, 9 e 31.

