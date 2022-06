Mario Benedetto: “Homo Sum”, mostra presso la Bipielle Arte

La necessità intima e insopprimibile di comunicare attraverso il colore, il gesto, la linea, la composizione, per una narrazione pittorica dal grande impatto emotivo.

La Fondazione Banca Popolare di Lodi presenta dal 10 giugno al 3 luglio presso la Bipielle Arte la mostra di Mario Benedetto dal titolo “Homo Sum”, curata da Vera Agosti e patrocinata dal Comune di Lodi, dal Comune di Scilla, dal Museo della Permanente di Milano e dall’Associazione Liberi Incisori.

Oltre settanta opere fra dipinti ad olio, disegni, incisioni e Accept-painting raccontano di una figurazione moderna, immediata e incisiva tanto nel segno quanto nelle soluzioni cromatiche; una pittura che arriva direttamente al cuore perché spontanea nella forza delle immagini e che prende spunto dall’interesse dell’artista per l’umanità in tutte le sue espressioni e dal fortissimo legame che ha da sempre con la sua terra di origine, la Calabria, non intesa come paesaggio ma come territorio, espressione di valori, di vita vissuta, di storie pubbliche e private.

Pittore e scultore di grande tecnica, alla Bipielle Arte di Lodi Mario Benedetto si concentra volutamente solo sulla sua attività pittorica e figurativa dagli anni Settanta ad oggi. La narrazione del suo procedere ha come punto di partenza le storie dei suoi personaggi dipinti, incisi o disegnati, rivelatrici di sentimenti, sogni, delusioni e gioie.

Il titolo stesso della mostra, Homo sum, Sono un uomo, è l’abbreviazione della frase latina Homo sum, humani nihil a me alienum puto, ovvero Sono un essere umano, niente di ciò che è umano mi è estraneo, utilizzata da Terenzio nella sua commedia Heautontimorùmenos (Il punitore di se stesso, v. 77) del 165 a.C. La citazione sottolinea come l’interesse per tutto quello che riguarda l’umanità è basilare nella ricerca di Mario Benedetto.

Uomini o donne, giovani o anziani. Nei volti, negli sguardi, nelle posture e nei gesti di tutti loro si legge chiaramente quella che è la loro storia: attraverso i suoi personaggi Mario Benedetto, nato nel 1947 a Scilla, racconta semplicemente l’esistenza così com’è nella sua trasparenza, nella sua crudezza, e lo fa attraverso l’intensità del lavoro pittorico che riflette la passione e il sentimento che lo legano a quelle storie, a quei volti, a quei territori, che lui conosce bene perché li ha visti e vissuti.

La mostra è accompagnata da un catalogo edito da La Serigrafica Arti Grafiche srl, con testi di Vera Agosti, Marzio Dall’Acqua, Marco Fiori, oltre a due estratti critici di Robin Lehleitner ed Emidio Di Carlo.

MARIO BENEDETTO

“HOMO SUM”

Mostra a cura di Vera Agosti

Bipielle Arte

Via Polenghi Lombardo

Spazio Tiziano Zalli

Lodi

10 giugno – 3 luglio 2022

Ingresso libero

Orari di apertura mostra

giovedì e venerdì dalle 16.00 alle 19.00

sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00

Informazioni al pubblico

0371.580351 bipiellearte@fondazionebipielle.it

