“I Racconti del Boudoir” è il titolo che racchiude le tre storie perfettamente incorniciate nel teatro definito “Grand Guignol”. Nato nei primi del ‘900, è fatto di cronaca nera, di personaggi amorali e con storie pungenti che scandalizzarono l’opinione pubblica.

Racconti di case del piacere, delle prostitute di Milano e di tutto ciò che caratterizzava quelle notti e non solo, che nascondevano agli occhi di conservatori, tradizionalisti e conformisti, benché in fondo, anch’ essi, facessero parte di questa apparente invisibile realtà.

Gianfilippo Maria Falsanti Lamberti, il fondatore della Convivio d’ Arte dal 2010, é convincente nei panni del narratore e presentatore delle storie inscenate.

Personaggio ed interprete, Gianfilippo, non nasconde la sua ambiguità scenica per il curioso abbigliamento, in linea con le tre storie riportate in vita da racconti di cronaca realmente accaduti all’interno di un bordello milanese.

I sette attori in scena, giovani e coinvolgenti, interagiscono con il pubblico e lo travolgono con la loro tragicomicità, lasciando che gli spettatori si abbandonino totalmente nei racconti e nel periodo rievocato.

La “Sacrestia Farmacia Alcolica”, cocktail bar storico in zona Navigli a Milano, é l’ “endroit parfect” delle date previste di giugno. Arredi sfarzosi e vintage con cocktail a tema.

Viste le numerose richieste di partecipazione allo spettacolo, consigliamo di rimanere attenti sulle prossime date, consultabili sul sito

Di Viviana Vitariello