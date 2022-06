La band multiplatino e trionfatrice ai GRAMMY®, Imagine Dragons, sta per pubblicare il suo progetto più esteso e audace: il nuovo doppio album Mercury Acts 1 & 2, disponibile in tutto il mondo a partire dal 1° luglio.

Il gruppo ha pubblicato oggi il nuovo singolo, “Sharks” che sarà accompagnato da un videoclip ‘cinematografico’ oggi alle ore 15:00 (ora italiana). Il singolo sarà disponibile in tutte le radio italiane dal 1° luglio.

Per presentare “Sharks” in tutto il mondo, gli Imagine Dragons hanno organizzato una première con tanto di red carpet durante il loro tour in Europa questa settimana, con il video messo in onda in livestream globale dal Gartenbaukino Cinema a Vienna oggi. Il video ha debuttato poi su MTV Live, MTVU e sugli schermi MTV di Times Square.

Diretta dal regista vincitore del VMA, Drew Kirsch (Taylor Swift), la clip è ambientata a Las Vegas e segue la band in varie location iconiche come Bellagio, l’Allegiant Stadium, lo Shark Reef Aquarium al Mandalay Bay, nello spettacolo “O” del Cirque Du Soleil.

Dopo aver firmato autografi e aver fatto delle foto sul red carpet, i membri della band sono apparsi sul palco del cinema per mostrare per la prima volta il video e condividere il primissimo ascolto del nuovo album per 700 fortunati fan. Subito dopo è seguito un Q&A con il pubblico.

Il frontman Dan Reynolds ha raccontato: “Con il videoclip di Sharks ci siamo prefissi di rappresentare la nostra città natale nella luce che meritava: una città piena di passione, intrattenimento e arte. Che non dorme mai ed eccentrica. Una continua avventura da vivere. Faccio parte della terza generazione di abitanti di Las Vegas, amo questa città e dobbiamo a lei il nostro successo. Ci ha sempre spalleggiato. Sharks è un sentito omaggio alla nostra casa”.

Mercury — ACTS 1 & 2 sarà disponibile in versione standard doppio cd e in una versione speciale con un brano in più e una cover alternativa in esclusiva per Discoteca Laziale.

Questa la tracklist di Mercury — ACTS 1 & 2:

CD 1 (Act 1)

1. Enemy (with J.I.D) – from the series Arcane League of Legends

2. My Life

3. Lonely

4. Wrecked

5. Monday

6. #1

7. Easy Come Easy Go

8. Giants

9. It’s Ok

10. Dull Knives

11. Follow You

12. Cutthroat

13. No Time For Toxic People

14. One Day

CD 2 (Act 2)

1. Bones

2. Symphony

3. Sharks

4. I Don’t Like Myself

5. Blur

6. Higher Ground

7. Crushed

8. Take it Easy

9. Waves

10. I’m Happy

11. Ferris Wheel

12. Peace Of Mind

13. Sirens

14. Tied

15. Younger

16. **I Wish presente solo nell’album in esclusiva

17. Continual

18. They Don’t Know You Like I Do

