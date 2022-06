È disponibile in digitale “IL CANTO DELLA LAVATRICE”, secondo brano estratto dall’album “CANZONI DA MUSEO” della poliedrica cantautrice Roberta Giallo. Il brano è disponibile al link di seguito: https://bfan.link/il-canto-della-lavatrice

“Il canto della lavatrice” nasce come componimento ad opera del poeta Roberto Roversi, noto per la forte vocazione sociale e civile e per aver scritto alcuni testi in seguito musicati da Lucio Dalla.

Il testo era infatti originariamente destinato al cantautore bolognese ed è stato donato a Roberta Giallo da Antonio Bagnoli, editore Pendragon e nipote del poeta. La cantautrice ha poi deciso di donare nuova vita a questi versi, creandone un’opera musicale inedita, rendendoli canzone.

L’arrangiamento del brano “Il canto della lavatrice” è a cura della cantautrice Roberta Giallo.

«Questo pezzo nato dagli straordinari versi di Roversi, uniti alla mia musica, è Epos contemporaneo – racconta ROBERTA GIALLO a proposito del brano “Il canto della lavatrice” – Musicalmente ho cercato di restituirgli quella forza primigenia, come sempre partendo dal piano, per poi aggiungere, synt, elettronica, timpani dell’al di là, cori a volontà, al di là del tempo»

L’album “Canzoni da museo” è disponibile in tiratura limitata in formato vinile (www.yellow-music.it/shop/prodotto.php?id_prodotto=78) e in formato CD (https://www.yellow-music.it/shop/prodotto.php?id_prodotto=75).

“CANZONI DA MUSEO” è un progetto visionario che contiene il pensiero poetico di tre poeti di spicco, a partire dal fotografo Giovanni Gastel, passando per Davide Rondoni, fondatore del Centro di Poesia Contemporanea, e il celeberrimo poeta bolognese Roberto Roversi.

Arrangiato da Roberta Giallo e Enrico Dolcetto, produttore artistico dell’album, il progetto musicale “Canzoni Da Museo” è stato realizzato con il contributo del Comune di Bologna – City of Music Unesco e Fondazione del Monte, per portare a compimento una congiunzione tra arti performative e figurative, cifra stilistica assoluta della cantautrice Roberta Giallo.

