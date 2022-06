Fujifilm Progetto FIAF Clima Ambiente Futuro

FIAF presenta “Ambiente Clima Futuro”

Nuovo progetto fotografico collettivo nazionale con il sostegno di FUJIFILM Italia

Ambiente Clima e Futuro è un grande progetto che ha coinvolto 228 autori, con oltre 1500 immagini. Si prefigura come la prima iniziativa di documentazione fotografica e analisi interpretativa del fenomeno della tutela ambientale nel nostro Paese, realizzato da fotografi professionisti e amatoriali

La mostra “Ambiente Clima Futuro“

Sarà esposta al 18 giugno al 4 settembre 2022

Cifa – Via delle Monache 2 – Bibbiena (AR)

Inaugurazione mostra nazionale sabato 18 giugno 2022, ore 17:30

La FIAF – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche – e la Fondazione CENSIS presentano il progetto “AMBIENTE CLIMA FUTURO”, la prima iniziativa di documentazione fotografica e analisi interpretativa del fenomeno della tutela ambientale nel nostro Paese, realizzato da fotografi professionisti e amatoriali.

Il progetto nasce anche grazie al sostegno di FUJIFILM Italia, impegnata da sempre ad avvalorare il ruolo chiave della fotografia nella società, sia come linguaggio espressivo sia quale mezzo con cui dare voce ai fatti del mondo. Inoltre, FIAF ha scelto di supportare il progetto anche coinvolgendo 10 fotografi molto conosciuti nel mondo FIAF, offrendo loro la possibilità di interpretare il tema “AMBIENTE CLIMA FUTURO” con la qualità straordinaria delle fotocamere digitali mirrorless Serie X e ottiche FUJINON.

Nel particolare momento di passaggio che stiamo oggi vivendo, a cavallo tra un passato segnato da inquinamento, spreco delle risorse, cattiva gestione del territorio, problema dei rifiuti e cambiamenti climatici, e un presente dove le buone pratiche, sia a livello pubblico sia privato, vanno nella direzione di un futuro con una maggiore attenzione per l’ambiente e per il suo equilibrio,

il Progetto Fotografico della FIAF vuole essere un’occasione per riflettere su questi processi di trasformazione, raccontando sia i luoghi e le attività dove esistono progetti ed esperienze di recupero per un ritorno ad un ambiente più naturale, sia quelle situazioni dove sono ancora in corso sfruttamento e depauperamento per sostenere un sistema economico sempre più bisognoso di risorse difficilmente rinnovabili, in un ritmo di crescita inconciliabile con il mantenimento di un equilibrio naturale.

La mostra fotografica del progetto nazionale “AMBIENTE CLIMA FUTURO” verrà inaugurata a Bibbiena sabato 18 giugno 2022 presso il CIFA, Centro Italiano della Fotografia d’Autore di Bibbiena – Via delle Monache 2 –, alle ore 17:30 e rimarrà aperta fino a domenica 4 settembre 2022

Le immagini in mostra presso il salone Comunale in via Berni 21, scatti selezionati dal lavoro collettivo “Ambiente Clima Futuro”, sono frutto della collaborazione tra l’associazione FIAF e FUJIFILM Italia. Anche questa mostra rimarrà aperta fino a domenica 4 settembre 2022

Queste immagini sono state eseguite con esposizione digitale e procedimento a sviluppo chimico TIPO RA4 su carta fotografica all’alogenuro d’argento tipo DPII, appositamente creata per uso Professionale. Fujicolor Crystal Archive Digital Paper Type DPII offre una più ampia gamma cromatica, densità massima per neri profondi e una eccellente saturazione dei colori.

Anche in questa occasione si è rivelata ideale come supporto espositivo, grazie all’elegante finitura dall’incredibile effetto lustrato che esalta la matericità delle immagini.

La carta tipo DPII è disponibile nelle seguenti finiture Glossy, Silk, Matte, Lustre. Per maggiori informazioni sulle carte fotografiche Fujifilm

https://www.originalphotopaper.com/it/

Per maggiori informazioni sul progetto: www.fiaf.net/ambientefuturo

Per altre notizie relative al tema Mostre Dietro la Notizia

Per altre notizie relative al tema Tecnologia Dietro la Notizia

Per ulteriori informazioni visita: fujifilm.com