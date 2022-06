La bellezza della costa agrigentina e i sapori della sua terra nelle nuove puntate di

“Giusina in cucina – Seacily Edition”

Dal 18 giugno alle 15:45 su Food Network canale 33 e in streaming su Discovery+

Estate: tempo di sole, di vacanze… e di gustosissime ricette! Giusi Battaglia torna ai fornelli direttamente dalla sua Sicilia con tante novità tutte da assaporare nelle nuove puntate di “GIUSINA IN CUCINA – SEACILY EDITION”, in prima tv su Food Network canale 33 dal 18 giugno ogni sabato alle 15:45 e disponibile in streaming su discovery+.

Cucinando vista mare nello splendido scenario delle coste agrigentine – da Porto Empedocle alla Scala dei Turchi fino alla Valle dei Templi – con la consueta allegria Giusina ci farà scoprire tante ricette per arricchire e rallegrare le nostre tavole. Un trionfo di piatti semplici e sfiziosi della tradizione siciliana: dalla parmigiana, alle sarde fritte allinguate, dalla cassata, alle ‘nfigghiulate, sarà un viaggio alla scoperta dei sapori dell’incantevole terra agrigentina, che vedrà anche la partecipazione del cantautore Lello Analfino, nato ad Agrigento e perfetto cicerone delle bellezze del luogo.

“GIUSINA IN CUCINA – SEACILY EDITION” (6×30) è prodotto da Jumpcutmedia per Warner Bros. Discovery con il Patrocinio gratuito della Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. FOOD NETWORK è visibile al Canale 33 del Digitale Terrestre, Tivùsat Canale 53. Le puntate saranno disponibili in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.

