Dargen D’Amico, si aggiungono nuove date al tour

Le nuove date

1 Agosto – San Severino (MC) – La Roccaccia / Risorgimarche

3 Agosto – Grottammare (AP) – Diffusioni Fest

22 Agosto – Ceglie Messapica (BR) – Ceglie Summer Festival

2 Settembre – Piacenza – Bleech Festival

3 Settembre – Langhirano (PR) – Festival del Prosciutto

4 Settembre – Settimo T.se (TO) – Fuoritutti Festival

8 Settembre – Santa Marinella (RM) – Castello di Santa Severa / Spaghettiland al Mare

11 Settembre – Scario (SA) – Equinozio d’autunno

16 Settembre – S. Vito Lo Capo (TP) – Cous Cous Festival

Il nuovo singolo, “Ubriaco di te” è uscito su tutte le piattaforme digitali mercoledì 15 giugno.

Attualmente impegnato al tavolo della giuria della nuova edizione di “X Factor” e in tour con i suoi live in tutta Italia, DARGEN D’AMICO torna con un brano che dà il benvenuto all’estate e invita nuovamente il pubblico a scatenarsi in pista.

In “Ubriaco di te” il poliedrico rapper racconta il lato più leggero dell’amore, quella ubriacatura sentimentale che rende la vita più spensierata, divertente e imprevedibile. Un pezzo ritmato, funky, caratterizzato da un groove perfetto per ballare in spiaggia fino a tarda notte.

Radio 101 è la radio ufficiale del tour estivo di Dargen D’Amico.

I biglietti saranno disponibili sui principali circuiti di prevendita.

