Boison: “Soltanto Rumore”, nuovo singolo

SOLTANTO RUMORE è il nuovo singolo dei BOISON, moniker dietro il quale si cela il musicista romano Ivan Boison, coadiuvato dal musicista e coproduttore Nicola Cursio, fuori dal 27 maggio 2022 per The Prisoner Records in distribuzione The Orchard, con supervisione artistica di Ivan Antonio Rossi.

BOISON ci presenta un nuovo brano, dopo il debut single Fermo Qui. Un pop rock dove il tappeto ritmico dell’arrangiamento ci trasporta in un ritorno a casa con le luci notturne, immersi nei pensieri.

Un singolo che ci racconta una solitudine che diventa terapeutica, dove il rumore di fondo della città viene sovrastato dal nostro silenzio assorto.

“Alienarsi per non pensare ad un qualcosa di non corrisposto, che sia un’amicizia, un amore, un sentimento, o qualsiasi altra cosa su cui si sperava di poter contare. Lasciarsi trasportare dalla notte, in una città che non dorme mai, ma che allo stesso tempo ci fa sentire soli, immersi in un silenzio che ha del terapeutico. “Là fuori c’è soltanto rumore”, ma in alcuni momenti suona più forte il silenzio che abbiamo dentro.” Boison

BIO

l progetto BOISON nasce nel 2020 dall’incontro tra Ivan Boison, classe 93’ e Nicola Cursio, classe 92’. Ivan e Nicola si conoscono al “Saint Louis College of Music” di Roma, dove studiano e conseguono la laurea in “Sound Engineering”. Tra i due si sviluppa fin da subito un’intesa artistica che vede la sua genesi quando Ivan presenta a Nicola alcune idee di brani ancora in fase embrionale. Tutto prende forma grazie all’incontro con due figure fondamentali, Ivan Antonio Rossi e Michele Bitossi, che hanno permesso di portare il progetto ad un livello superiore.

https://www.instagram.com/boisonmusic/

