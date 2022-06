“Beatrice e Marco – Una storia d’amore” su Real Time

I preparativi, le curiosità e l’attesissimo matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini

VENERDÌ 24 GIUGNO ALLE 21:20 SU REAL TIME

E IN STREAMING SU DISCOVERY+

Beatrice Valli e Marco Fantini, imprenditori, modelli e influencer da milioni di follower, lo scorso 29 maggio hanno fatto il grande passo e pronunciato il fatidico sì nella splendida cornice dell’isola di Capri.

Il docu-film “BEATRICE E MARCO – UNA STORIA D’AMORE”, in onda domani venerdì 24 giugno alle 21:20 su Real Time e in streaming su discovery+, mostra il giorno del matrimonio, ma non solo.. Apre le porte di “casa Vallini” e svela particolari inediti dell’allegra brigata composta dai due ragazzi e da tre splendidi figli, Alessandro, Bianca e Azzurra: come riescono a gestirsi tra lavoro e famiglia numerosa? Che equilibrio si è instaurato in casa tra due persone così diverse come Marco e Beatrice? Come trascorrono il tempo libero? Come hanno deciso di educare i figli? Tutto ciò che stuzzica la curiosità dei milioni follower e tutto ciò che non traspare dai social network, verrà raccontato in questo speciale.

Ma c’è un particolare inedito che verrà svelato: il legame che Marco e Beatrice hanno con la loro terra d’origine. Lo spettatore si ritroverà, infatti, in Emilia-Romagna e conoscerà le loro radici e gli amati luoghi d’infanzia. Sarà un viaggio a 360 gradi all’interno del “mondo Vallini”, che mostrerà senza filtri la loro quotidianità.

SITO UFFICIALE: www.realtimetv.it – TWITTER: @realtimetvit – FACEBOOK: www.facebook.com/realtimeitalia

Per altre notizie relative al tema Dietro la tv Dietro la Notizia