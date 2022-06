Atletica Leggera: “World Athletics Continental Tour Gold”

Nuovo appuntamento con la grande atletica leggera su Sky oggi, martedì 14 giugno, con il World Athletics Continental Tour Gold, il circuito internazionale che, dopo la tappa di ieri a New York, lascia gli Stati Uniti per tornare in Europa, con il classico Meeting di Turku, in Finlandia.

Paavo Nurmi Games

La riunione, denominata Paavo Nurmi Games, in onore della leggenda finlandese del mezzofondo maschile, verrà trasmessa in diretta dalle ore 18 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, con la telecronaca di Nicola Roggero e il commento di Stefano Baldini.

Riunione che si annuncia di ottimo livello, con in pista diversi tra i più forti atleti al mondo, che ritroveremo, poi, dal 15 al 24 luglio, nell’appuntamento più atteso della stagione, i mondiali di Eugene, in onda su Sky e in streaming su NOW.

Gli atleti Italiani

Un evento con tanto azzurro, visto che nella città finlandese saranno presenti ben undici atleti italiani; in campo femminile, la mezzofondista Elena Bello, Sara Fantini nel lancio del martello, Elena Vallortigara nel salto in alto, Luminosa Bogliolo nei 100 ostacoli, Ottavia Cestonaro e Dariya Derkach nel triplo, Elisa Molinarolo nell’asta e Ayomide Folorunso nel 400 ostacoli,; tra i maschi, Paolo Dal Molin nei 110 ostacoli, Mario Lambrughi nei 400 ostacoli e Tobia Bocchi, nel triplo

Tra le competizioni più attese al Paavo Nurmi Stadium, quelle dei lanci, in particolar modo del martello, con in primo piano il grenadino Anderson Peters, capace di un formidabile 93,07, e del disco, con lo sloveno Kristjan Ceh.

Atletica leggera – martedì 14 giugno 2022

“WORLD ATHLETICS CONTINENTAL TOUR GOLD”:

ore 18 – “Paavo Nurmi Games”

Meeting di Turku (Finlandia)

diretta Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Sky Sport

