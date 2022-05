Arriva a Milano dopo una lunga tournée in tutta Italia la pièce teatrale Anna dei Miracoli,

interpretata da Mascia Musy con la regia di Emanuela Giordano e con Fabrizio

Coniglio, Anna Mallamaci, Laura Nardi prodotto dal Teatro Franco Parenti per la Lega

del Filo d’Oro.

Ispirata alla storia vera della sordocieca Helen Keller che riuscirà ad

imparare a parlare, leggere, studiare e avere una vita autonoma grazie all’intervento della

sua insegnante Anne Sullivan, l’opera riporta al teatro la pièce poi celeberrimo film The

Miracle Worker del 1962, diretto da Arthur Penn.

Lo spettacolo, con uno sguardo contemporaneo, getta luce su cosa succede quando in

una famiglia arriva il figlio “diverso”, quello che si pensa possa nascere solo in casa

d’altri. Cosa accade ad un padre ed una madre che non riescono comunicare con il

loro stesso figlio? La pietà e la rabbia, la speranza e il senso di sconfitta e di

inadeguatezza, l’amore e l’odio sono i sentimenti contrastanti che albergano nei cuori dei

genitori della bambina.

E lei, Helen, cosa percepisce di quello che ha intorno? Davanti alla

rassegnazione dei genitori che non sanno come comportarsi con la loro bambina, proprio

nel momento in cui pensano di non avere altra scelta che portare la figlia in un istituto,

arriva nella loro casa Anna con una storia di semi cecità e di abbandono alle spalle che

riuscirà ad insegnare ad Helen ad esprimersi e ai suoi genitori a comunicare con lei.

La produzione di Anna dei Miracoli rappresenta per il Teatro Franco Parenti di Milano

una occasione imperdibile di collaborazione fra teatro e solidarietà, arte e volontariato,

cultura e amore per il prossimo.

Helen Keller, vissuta negli Stati Uniti tra la fine dell’800 e gli anni ’60 del ‘900, divenuta

sordocieca a poco meno di 2 anni, probabilmente in seguito a meningite, riuscirà ad

imparare a comunicare, leggere, studiare e avere una vita autonoma grazie ad Anne

Sullivan, anche lei parzialmente non vedente che, con pazienza, dedizione e

autorevolezza, insegna alla bambina a comunicare con la lingua dei segni tattile.

Helen Keller, poi nel 1904, si laureò con lode e come avvocato si impegnò in molte cause per i diritti delle persone con disabilità e in cause progressiste. Scrisse un libro autobiografico “Storia della mia vita”, tradotto in 50 lingue, il primo di altri undici libri e numerosi articoli che la resero un’autrice famosa in tutto il mondo.

“Non appena ho letto Anna dei miracoli ho creduto fortemente in questa storia e ho

desiderato interpretarla, ho bloccato i diritti del testo e mi sono messa a cercare chi

avrebbe potuto abbracciare questo progetto con la mia stessa passione.

Sono felice di realizzarlo insieme alla Lega del Filo d’Oro che da più di 50 anni si prende cura in modo straordinario delle persone sordocieche, e con due Signore del Teatro che apprezzo profondamente, Emanuela Giordano per la regia e l’adattamento originale, e Andrèe Ruth Shammah per la produzione col suo prestigioso Teatro Franco Parenti. Ho così a cuore questo spettacolo perché è la storia di un amore grandissimo, forse il più grande.

Non ci racconta di un amore fra maschio e femmina, neppure di quello immenso e folle fra

Romeo e Giulietta, e neppure di quello genetico e assoluto come quello fra un genitore e

un figlio, o come quello fraterno, l’amore di questa storia è quell’amore universale e

straordinario di chi si prende cura del più debole semplicemente perché è ‘diverso’ e

proprio per questo ha bisogno di aiuto e di amore più di chiunque altro” ha dichiarato

Mascia Musy attrice protagonista di Anna dei Miracoli

E se quella di Helen Keller è senza dubbio una storia esemplare, in Italia sulla stessa scia

si ricorda Sabina Santilli fondatrice della Lega del Filo d’Oro che diventò sordocieca

a 7 anni a causa di una meningite.

Sabina imparò il Braille e il Malossi, riacquistando la

possibilità di comunicare, leggere e scrivere. Col tempo, avrebbe imparato a comunicare

in 5 lingue diverse e ad essere indipendente in ogni attività quotidiana e diede vita

all’Associazione che nel nostro paese è da oltre 50 anni il punto di riferimento delle

persone sordocieche e delle loro famiglie e che crede che nessuna condizione sia così

grave da non poter migliorare con un’educazione adeguata.

Il progetto Anna dei Miracoli nasce anche grazie all’impegno e al coinvolgimento di Paola

Severini Melograni, giornalista e direttrice dell’Agenzia Angelipress, che da anni si

occupa di comunicazione sociale e di tematiche di solidarietà su diversi fronti.

LEGA DEL FILO D’ORO – Oggi la Lega del Filo d’Oro è presente in otto regioni e segue

ogni anno oltre 900 utenti provenienti da tutta Italia svolgendo le sue attività di assistenza,

educazione e riabilitazione delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali nei

Centri e Servizi Territoriali di Osimo (AN), Sede principale dell’Ente, Lesmo (MB), Modena, Molfetta (BA) e Termini Imerese (PA) e nelle Sedi territoriali di Padova, Roma e Napoli.

Per maggiori informazioni visita: www.legadelfilodoro.it

ORARI

martedì 10 Maggio h 20:00; mercoledì 11 Maggio h 19:45; giovedì 12 Maggio h 21:00;

venerdì 13 Maggio h 19:45; sabato 14 Maggio h 20:00; domenica 15 Maggio h 18:30;

martedì 17 Maggio h 19:15; mercoledì 18 Maggio h 20:30; giovedì 19 Maggio h 21:00;

venerdì 20 Maggio h 19:45; sabato 21 Maggio h 20:00; domenica 22 Maggio h 18:30

PREZZI

I settore; intero 38€

II settore; intero 30€; under26/over65 18€; convenzioni 21€

III settore; intero 21€; under26/over65 18€; convenzioni 21€

