Peter Gomez torna alla guida de “La Confessione” sul Nove

Ospiti del debutto di stagione Edward Luttwak e Guido Crosetto

venerdì 20 maggio alle 22:45 sul Nove – live streaming su Discovery+

Al via sul Nove la nuova stagione de “LA CONFESSIONE” di Peter Gomez, il programma cult del direttore de ilfattoquotidiano.it con le interviste ai protagonisti del mondo dello spettacolo, della politica, della cronaca.

I primi due ospiti del debutto di venerdì 20 maggio alle 22:45 saranno il politologo e consulente militare Edward Luttwak, in collegamento dagli Stati Uniti, e l’imprenditore e cofondatore di Fratelli d’Italia Guido Crosetto.

Protagonisti del dibattito pubblico che hanno dimestichezza con le telecamere, magari meno abituati a esporre aneddoti e ricordi del loro vissuto più privato. Vediamo in che direzione Gomez guiderà i loro racconti personali, in cui non mancheranno spunti di riflessione e rivelazioni inattese.

LA CONFESSIONE (10 eps. x30’) è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile in live streaming e successivamente on demand sulla piattaforma streaming discovery+. NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e tivùsat Canale 9.

