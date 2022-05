“La morte del pop” il nuovo singolo di The Leading Guy

Dopo l’uscita di “Solo Musica”, l’intenso brano con la straordinaria partecipazione di Vinicio Capossela, The Leading Guy pubblica venerdì 20 maggio “La morte del pop”

Il nuovo singolo fa parte della colonna sonora del film di Francesco Mandelli

“Notti in bianco baci a colazione” e anticipa il primo progetto discografico interamente in italiano del cantautore

THE LEADING GUY pubblica venerdì 20 maggio “LA MORTE DEL POP”, il nuovo singolo, prodotto da Concerto Records e distribuito da Believe Music, che anticipa il primo progetto discografico interamente in italiano del cantautore bellunese, e che segue l’uscita di “Solo musica”, l’intenso brano con la straordinaria partecipazione di Vinicio Capossela.

Continua il viaggio nella nuova fase artistica di THE LEADING GUY, che a tre anni di distanza dall’album “Twelve Letters”, è infatti pronto a tornare lasciando per il momento da parte l’inglese, lingua con cui si è affermato ed ha pubblicato i precedenti album, e privilegiando la scrittura in italiano.

Un percorso già iniziato con il singolo “Per non andare via”, e che viene ora ripreso con una maggiore consapevolezza dopo un periodo di ricerca e sperimentazione. Una nuova e importante sfida per l’artista, affrontata con entusiasmo e voglia di rimettersi in gioco completamente.

“LA MORTE DEL POP” è un brano dal chiaro intento ironico, ben evidente fin dal titolo. Più leggero, almeno nelle sonorità, rispetto al precedente “Solo Musica”, il nuovo singolo è infatti un brano dichiaratamente pop che ironizza sul pop.

Sono io, sono io, sono io, per Dio,

quello vissuto lontano dal centro,

sempre nascosto in un porto.

Davvero a trent’anni vorresti vedermi nel pop?

chiede sarcastico il cantautore in un passaggio del brano, prendendo per gioco le distanze da qualcosa a cui la canzone chiaramente appartiene.

LINK UFFICIALI

THE LEADING GUY

Facebook: https://www.facebook.com/theleadingguymusic

Instagram: https://www.instagram.com/theleadingguy/

Spotify: https://open.spotify.com/artist/2sNplJLt85avI0ULYYOVE5?si=NUXVcmwdT0GolV7U9i1iug&dl_branch=1

Per altre notizie relative al tema Musica Dietro la Notizia