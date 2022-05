Lunedì 23 maggio, alle ore 17.15, in Sala Internazionale, Roberto Brunelli, Luigi Forte e Silvia Verdiani presentano la straordinaria figura di Mela Hartwig (1893-1967), attrice, pittrice e scrittrice, emigrata nel 1938 con il marito ebreo a Londra, dove lavorò come assistente di Virginia Woolf.

Il suo libro Inferno, scritto durante l’esilio e per la prima volta pubblicato in Italia da Spider&Fish Edizioni, rappresenta una delle prime e più immediate testimonianze dell’era

nazista all’indomani della guerra. Il libro è stato tradotto con il contributo del Goethe-Institut.

Ore 17.15 – Sala Internazionale

Donna, individuo e massa

Con Roberto Brunelli, Luigi Forte e Silvia Verdiani

Il rapporto di una donna con la società che la circonda, a cavallo tra le due guerre mondiali. Inferno, scritto da Mela Hartwig tra il 1946 e il 1948 durante l’esilio a Londra e per la prima volta pubblicato in Italia da Spider & Fish Edizioni, rappresenta una delle prime e più immediate testimonianze dell’era nazista all’indomani della guerra.

L’autrice, scoperta e promossa da Alfred Döblin e Stefan Zweig, racconta con uno stile quasi cinematografico il periodo tra le prime persecuzioni e la fine della Seconda guerra mondiale, descrivendo con lampi illuminanti il rapporto tra individuo e massa e anticipando alcune intuizioni che Elias Canetti tratterà ampiamente in Massa e potere.

Mela Hartwig, nata nel 1893 a Vienna e figlia del sociologo ebreo Theodor Herzl, fu attrice, pittrice e scrittrice. Dopo gli studi al Conservatorio di Vienna, calcò vari palcoscenici e fece parte dell’ensemble dello Schillertheater di Berlino.

l suo primo romanzo Das Weib ist ein Nichts (La donna è un niente) uscì nel 1929. Dopo l’Anschluß, nel 1938, emigrò con il marito ebreo Robert Spira a Londra, dove lavorò come assistente per Virginia Woolf. Fu membro del

P.E.N. Club di Londra che riuniva i maggiori scrittori tedeschi in esilio. Morì a Londra nel 1967.

https://www.salonelibro.it

Altri articoli di libri su Dietro La Notizia