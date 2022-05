Tantissime le persone che hanno portato il loro tifo ed entusiasmo al Barrio’s, nel Quartiere Barona a Milano, che si è acceso per un’intera serata grazie al Red Bull BC One Italy Cypher 2022, l’evento di breaking più prestigioso al mondo.

La sera di sabato 21 maggio, 24 breaker, 16 b-boy e 8 b-girl, si sono sfidati con passione, dedizione, adrenalina e creatività per avere la possibilità di rappresentare l’Italia alla 19esima Finale Mondiale del Red Bull BC One, che si svolgerà il 12 Novembre a New York.

Il breaking è una danza nata in strada durante gli anni ’70 nel Bronx, e nel corso degli ultimi decenni si è evoluta come una vera e propria cultura e forma d’arte, riconosciuta a livello internazionale, a tal punto che di recente è stata riconosciuta come disciplina sportiva che debutterà fra due anni a Parigi.

Compito fondamentale è stato quello della giuria, composta da Danilo, San Andrea e Roxrite – volti di spicco della scena del breaking nazionale e internazionale che, dopo aver valutato le performance di tutti i breaker che si sono sfidati in battle 1vs1 ad eliminazione diretta, ha scelto il b-boy e la b-girl campioni nazionali di questa edizione.

Host della serata sono stati Ensi – il noto rapper torinese che ha scaldato il pubblico durante l’evento – & Riky Rock – b-boy e hip hop dancer.

Giuseppe Di Mauro a.k.a. Kacyo, Direttore Artistico, già vincitore del Red Bull BC One 2017 e oggi Coach della Nazionale Italiana Breaking della Federazione Italiana Danza Sportiva, commenta soddisfatto la serata: “La scena italiana del breaking è molto cresciuta negli ultimi anni ed è incoraggiante vedere come sul floor si sfidino oggi b-boy veterani accanto a b-boy emergenti, perché dimostra che la passione per questa disciplina si trasmette generazione dopo generazione”.

A trionfare in questa edizione del Red Bull BC One Italy Cypher 2022 è stata la Sicilia, con il B-Boy Daga e la B-Girl Alessandrina, rispettivamente di Siracusa e di Messina. Entrambi sono alla loro seconda vittoria, B-Boy Daga si era già aggiudicato il titolo di campione italiano nel 2015 a Roma, mentre la B-Girl Alessandrina aveva vinto l’edizione del 2019 a Pisa.

I due breaker hanno sfidato tutti i loro avversari uno ad uno, e sono stati incoronati vincitori del Red Bull BC One Cypher Italy 2022.

Per rivivere la grande emozione del Red Bull BC One Italy Cypher puoi rivedere l’evento sui canali Facebook e Youtube ufficiali di Red Bull BC One.

