PREVENDITE APERTE DALLE ORE 14.00 DI OGGI, 10 MAGGIO, nei consueti punti vendita e attraverso i circuiti Vivaticket.it, Ticketone.it e Ticketmaster.it.

Dopo la release del singolo “Horizon In Your Eyes”, che verrà presentato oggi, 10 maggio, con una speciale esibizione all’Eurovision Song Contest, Dardust annuncia il suo Duality Tour 2023 che farà tappa al Teatro Celebrazioni di Bologna l’8 marzo 2023.

Dopo “#001 Coordinate”, “#002 Hymns” e “Signore del bosco” con Massimo Pericolo, il 6 maggio Dardust ha pubblicato “Horizon In Your Eyes”, una nuova tappa del suo viaggio di avvicinamento al nuovo album che uscirà in autunno per Sony Music Masterworks e Artist First.

Dardust presenterà il nuovo singolo live in anteprima oggi, 10 maggio, al Pala Olimpico di Torino in occasione della sua partecipazione, in qualità di ospite, alla prima semifinale della 66ª edizione dell’Eurovision Song Contest.

“Horizon In Your Eyes” aprirà infatti “Dance Of Beauty”, la performance con cui, accompagnato dal dj-producer Benny Benassi e da Sophie and The Giants, Dardust ripercorrerà i maggiori successi della dance italiana da Giorgio Moroder fino a oggi.

“Secondo un’antica leggenda nipponica, il Taiko, tamburo giapponese, che caratterizza il brano, ha il potere di dare gioia.” – Racconta Dardust – “Il tema del flauto, invece, porta forza, riscatto e fede nel futuro. Il brano è un viaggio tra il beat da club, percussioni etniche, e screziature trance, il tutto con un’anima pop. È musica da ballare che si fa largo in un mondo in equilibrio tra underground e mainstream”.

Con il nuovo singolo Dardust dimostra, ancora una volta, di essere uno dei musicisti più innovativi e versatili del momento, capace di far combaciare all’interno della musica strumentale due mondi apparentemente in antitesi: quello del piano acustico e quello elettronico.

Per info: www.bpmconcerti.com

PREZZI: platea 46,00 € – Balconata e palchi 34,50 €

La biglietteria del Teatro Celebrazioni è aperta dal martedì al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (Via Saragozza 234, Bologna | Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it). Per assistere agli spettacoli e agli eventi in Teatro è obbligatorio indossare la mascherina FFP2.

www.teatrocelebrazioni.it

