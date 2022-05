Manca un mese alla pubblicazione di “PROOF”, il nuovo album dei BTS atteso per il prossimo 10 giugno, e la band n.1 del K-POP ha annunciato nelle ultime ore le tracklist del CD1 e del CD2 (“Proof”includerà 3 CD con una selezione di tracce differenti, inclusi tre nuovi brani, che rifletteranno i pensieri e le idee dei membri della band tra passato, presente e futuro).

Il CD1 includerà alcuni dei successi del Bangtan Boys che sono entrati nella Billboard Hot100, incluso“Boy With Luv” featuringHalsey (certificato Oro anche in Italia), “DNA”, “ON”, “IDOL” e i singoli n.1 “Dynamite” (Platino in italia)e “Butter” (singolo oro anche in Italia).

Il CD2, invece, mette in evidenza i momenti più profondi della discografia dei BTS come “Her”, “Filter”, “Stay” e “Moon”.

L’annuncio della tracklist del CD3 è atteso per domani, 11 maggio.

“PROOF”, come comunicato in una nota stampa diffusa da BIGHIT MUSIC,sarà l’occasione peri BTS di celebrare il 9° anniversario dalla fondazione della band nel 2013e ringraziare tutti i fan (ARMY) del loro supporto in questi anni.

L’album antologico racchiuderà questi 9 anni di storia dei BTS con uno sguardo rivolto alla carriera straordinaria di questo gruppo pronto ora ad un nuovo capitolo.

