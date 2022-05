“CPMLiveMusic” in concerto a Milano: prossimi appuntamenti

Spettacoli di musica dal vivo curati da giovani e talentuosi aspiranti professionisti, cresciuti fra le mura di uno degli istituti musicali fra i più ambiti d’Italia, il CPM.

Il nuovo locale 37gradi, situato nella rinomata Chinatown meneghina (Via Paolo Sarpi, 37 – Milano), vedrà esibirsi alle ore 21.00 di oggi, venerdì 13 maggio, Grace e Francesco Tagliaferri che porteranno sul palco un repertorio di loro inediti e cover riarrangiate in versione acustica voce e chitarra.

Il 19 maggio Gobbi, Grace, Giulia Lazzerini e Sidea saranno sul palco di Cascina Nascosta, nel cuore di Parco Sempione, portando in scaletta brani inediti, mentre il 25 maggio l’Ostello Bello di Via Medici ospita l’Open Mic targato CPM con oltre 10 artisti che eseguiranno 2 brani ciascuno.

Tra gli appuntamenti attesi di questo mese anche l’esibizione al Teatro del CPM (Via Privata Elio Reguzzoni, 15) di Alessandro Spoldi e Chiara Ferraris il 22 maggio (ore 18.00) con un repertorio di colonne sonore e cover in chiave pop, dagli Emerson, Lake and Palmer a Alan Menken, dai Genesis a Sting. Il concerto è inserito come Guest Concert nel programma di Piano City Milano 2022.

Le date sono tutte ad ingresso gratuito. Per info eventi@cpm.it.

www.cpm.it – www.facebook.com/CPMMusicInstitute – www.youtube.com/user/CentroProfMusica – www.instagram.com/cpmmusicinstitute

