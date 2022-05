Il Comune di Milano ha approvato interventi di rinnovamento straordinario degli impianti tranviari di armamento e trazione elettrica e implementazione dei sistemi di azionamento scambi in radiofrequenza per un totale di 64 milioni di euro.

I lavori di riqualificazione, la cui individuazione precisa e puntuale avverrà in un secondo momento in accordo con ATM, riguardano le diramazioni tranviarie che, grazie all’introduzione di sistemi automatici in radiofrequenza per il comando e il controllo degli scambi, consentiranno il transito dei tram in sicurezza.

Previsto anche il rinnovamento di binari e relativi impianti di trazione elettrica per garantire il corretto e sicuro funzionamento. E interventi per limitare le vibrazioni e mitigare il rumore generato dal passaggio dei tram e dal traffico veicolare.

In questi anni è in corso una progressiva sostituzione dei binari: molti sono stati posati diversi decenni fa, mentre altri necessitano di più attenzione perché situati in corrispondenza di attraversamenti o carreggiate ad elevato traffico veicolare di tipo pesante che provoca danneggiamenti alla pavimentazione stradale.

Al momento lavori di questa tipologia sono in corso nel piazzale di Porta Lodovica: finiranno il prossimo 11 settembre e, oltre alla riqualificazione dei binari, prevedono anche il cambio della pavimentazione dell’area, dagli attuali masselli all’asfalto.

www.comune.milano.it

