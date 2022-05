Pallavolo: la finale femminile e maschile Under 13

Nel corso di questo weekend il Comitato Territoriale FIPAV Milano Monza Lecco si è apprestato ad assistere e premiare le finali di categoria di Under 13 femminile e Under 13 maschile.

Nel corso della giornata di ieri, sabato 14 maggio, si è svolta a Vighignolo la finale femminile Under 13 che ha visto Visette Imoco Volley Center imporsi con un netto 2-0 (25-11; 25-13) sulla formazione di Sgeam Rozzano, conquistando così il titolo di categoria.

A vincere lo scontro per il terzo posto è invece stato il sestetto di Bracco Pro Patria Milano, detentrice del titolo 20/21 conquistato in collaborazione con Segrate, che in data odierna, con il punteggio di 2-0 (25-16; 25-18), ha superato la concorrenza degli avversari Pro Victoria Plus Torneria Colombo.

La finale maschile Under 13 3×3 è stata decisa nel corso di questa mattina.

Ha visto affrontarsi sul campo di Lucernate le 4 squadre contendenti al titolo Volley Lucernate, Diavoli Powervolley, Pallavolo Milano Vittorio Veneto e Zeroquattro Volley in un girone 3×3 per la vittoria del titolo 21/22.

Ad aggiudicarsi il titolo è stata la formazione dei Diavoli Powervolley, il sestetto di Pallavolo Milano Vittorio Veneto si è classificato secondo.

Sull’ultimo gradino del podio si è posizionata la squadra di Volley Lucernate, la quarta posizione va invece a Zeroquattro Volley.

