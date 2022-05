Coez: fuori ora il nuovo singolo “Essere liberi”

Dopo aver chiuso il tour nei club con 15 date sold out

Coez pubblica il nuovo singolo “Essere liberi” fuori ovunque oggi e in radio da venerdì 20 maggio

“So che ci credevi davvero, ma partiamo in cento e ritorniamo soli, il prezzo di essere liberi”

Per ascoltare “Essere liberi”: https://orcd.co/coez-essereliberi

Per guardare il video ufficiale: https://youtu.be/Q-tOlBp0Ib4

Dal 15 luglio live nei principali festival italiani con “Essere liberi in tour”

Dopo alcuni indizi e spoiler lasciati sul suo profilo social nei giorni scorsi, COEZ ha finalmente pubblicato oggi l’inedito, “Essere liberi” (Carosello Records), disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali e in radio da venerdì 20 maggio. Contemporaneamente da oggi è online il video ufficiale su Youtube, girato durante le date del tour che ha visto COEZ live nei club di tutta Italia.

Il brano, prodotto da Sick Luke & Sine, dal sapore dolce-amaro, è il racconto di una libertà ritrovata, ma non cercata, è accompagnata da un senso di solitudine, il prezzo da pagare per poter essere liberi. Il testo è in forte contrasto con la melodia dolce ed eterea della traccia, che si apre in un ritornello tutto da cantare, ideale per la stagione dei live estivi che attende COEZ nei prossimi mesi, all’insegna della condivisione e del desiderio di ritrovare quel contatto umano che tanto ci è mancato.

“Essere liberi” arriva a chiusura del VOLARE TOUR, che con un successo nazionale e ben 15 date sold out ha portato l’artista in giro per tutta Italia, e dopo l’annuncio del suo tour estivo ESSERE LIBERI IN TOUR, prodotto e organizzato da Vivo Concerti che celebra a gran voce la stagione dei concerti all’aperto che, finalmente, tornano ad essere i principali protagonisti dell’estate italiana.

Con questi nuovi live, COEZ con il suo stile unico tra rap e cantautorato, toccherà i principali festival italiani con 11 date, regalando al suo pubblico uno show che continuerà a ripercorrere, a partire dagli esordi, le grandi hit del passato e i successi dell’ultimo album dell’artista VOLARE (Carosello Records), certificato disco d’oro, rafforzando sempre più l’autentico contatto con il proprio pubblico che ha da sempre caratterizzato le serate live dell’artista, oltre che il nuovo brano “Essere liberi”.

CALENDARIO ESSERE LIBERI IN TOUR

Venerdì 15 luglio 2022 | Este (PD) @EstEstate Festival

Sabato 16 luglio 2022 | Alba (CN) @Collisioni Festival

Giovedì 28 luglio 2022 | Francavilla al Mare (CH) @Shock Wave Festival

Lunedì 1 agosto 2022 | Todi (PG) @Umbria Music Festival

Lunedì 15 agosto 2022 | Paestum (SA) @MaCo Festival

Martedì 17 agosto 2022 | Roccella Jonica (RC) @Roccella Summer Festival

Domenica 21 agosto 2022 | Lignano Sabbiadoro (UD) @Arena Alpe Adria

Sabato 27 agosto 2022 | Cattolica (RN) @Arena della Regina

Venerdì 2 settembre 2022 | Vigevano (PV) @Estate in Castello

Venerdì 9 settembre 2022 | Agrigento @Festival Il Mito

Sabato 10 settembre 2022 | Catania @Sotto il Vulcano Fest

I biglietti per tutte le date sono in vendita online su www.vivoconcerti.com e presso tutte le rivendite autorizzate

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

www.vivoconcerti.it

