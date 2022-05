Paolo Nutini, venerdi 30 settembre 2022 al Milano – Fabrique

A otto anni dal suo ultimo lavoro in studio, il 1° luglio uscirà l’attesissimo quarto album “Last night in the bittersweet”.

Dopo aver annunciato il tour estivo che andrà a toccare le più suggestive location italiane, torna PAOLO NUTINI al Fabrique di Milano, venerdì 30 settembre 2022.

A otto anni dal suo ultimo lavoro in studio, Paolo Nutini ha annunciato al pubblico che il prossimo 1° luglio uscirà il suo nuovo e quarto album dal titolo “Last Night In The Bittersweet”. Ad anticipare il disco, i due nuovi singoli “Through The Echoes” e “Lose It”. La prima è una dedica alla musica, una soave ballata che riporta Nutini alle atmosfere soul che lo hanno consacrato al successo, dalle venature folk che mettono in risalto la sua voce preziosa. “Lose it” è un mantra rock agli anni ’70, estroso che strizza l’occhio alla psichedelia.

Il tour estivo partirà il 15 luglio a Gardone Riviera (Bs) al Festival del Vittoriale Tener-A-Mente, il 16 luglio a Pistoia al Pistoia Blues Festival, il 19 luglio a Roma all’Auditorium Roma Summer Fest, il 20 luglio a Bologna al Sequoie Music Park, il 22 luglio a Servigliano (Fm) al Nosound Fest, il 23 luglio a Trani (Bt) in Piazza Duomo, il 25 luglio a Caserta al Belvedere di San Leucio e per finire il 27 luglio a Taormina al Teatro Antico.

Delle otto date annunciate ben cinque hanno raggiunto il tutto esaurito, mentre sono ancora disponibili i biglietti per Servigliano, Trani e Taormina.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10.00 di martedì 24 maggio, per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it.

La vendita generale dei biglietti è aperta dalle ore 10.00 di mercoledì 25 maggio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com .

Media Partner Radiofreccia – https://www.radiofreccia.it/

