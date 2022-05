Antonio Ballista, protagonista nell’ autunno scorso del secondo, seguitissimo, appuntamento di Musica al Tempio, torna questa sera, sabato 21 maggio 2022 al Tempio Valdese, grazie a Piano City.

Antonio Ballista eseguirà musiche di Bach, McCartney, Lennon e Harrison sugli adattamenti pianistici di Ferruccio Busoni, Dinu Lipatti e Alessandro Lucchetti.

Sabato 21/05/2022 – ore 20:30

Magical Mystery Tour. Bach to Beatles

Tempio Valdese – via Francesco Sforza 12/A

il Recital pianistico di Antonio Ballista è inserito nel programma di Piano City ed è a ingresso libero.

Programma

I Parte

Paul McCartney e John Lennon

(Versione pianistica di Alessandro Lucchetti)

Eleanor Rigby

Johann Sebastian Bach – Ferruccio Busoni

Preludio-Corale

”Wachet auf, ruft uns die Stimme” BWV 645

Paul McCartney e John Lennon

(Versione pianistica di Alessandro Lucchetti)

I Will

Johann Sebastian Bach

Adagio

dal Concerto n.3 in re minore BWV 974

Paul McCartney e John Lennon

(Versione pianistica di Alessandro Lucchetti)

Penny Lane

Johann Sebastian Bach – Dinu Lipatti

Schafe können sicher weiden

dalla cantata n. 206 “Was mir behagt” BWV 206

Paul McCartney e John Lennon

(Versione pianistica di Alessandro Lucchetti)

Michelle

Johann Sebastian Bach – Alexander Siloti

Air

dalla Suite per orchestra in re maggiore BWV 1068

George Harrison

(Versione pianistica di Alessandro Lucchetti)

While My Guitar Gently Weeps

II Parte

Johann Sebastian Bach – Riccardo Pick-Mangiagalli

Preludio

dalla Partita in si minore per violino solo BWV 1006

Paul McCartney, John Lennon e George Harrison

(Versioni pianistiche di Alessandro Lucchetti)

She’s Leaving Home

Johann Sebastian Bach

Andante

dalla Sonata per violino in la minore BWV 1003, nella trascrizione in re minore per clavicembalo BWV 964 dell’Autore

Paul McCartney e John Lennon

(Versioni pianistiche di Alessandro Lucchetti)

Here comes the Sun

Johann Sebastian Bach – Wilhelm Kempff

Largo

dal Concerto in fa minore BWV 1056

Paul McCartney e John Lennon

(Versioni pianistiche di Alessandro Lucchetti)

Yesterday

Johann Sebastian Bach – Wilhelm Kempff

Siciliano

dalla Sonata per flauto BWV 1031

Paul McCartney e John Lennon

(Versioni pianistiche di Alessandro Lucchetti)

Back in the U.S.S.R.

Johann Sebastian Bach

Fuga in si bemolle minore BWV 867

dal I Libro del Clavicembalo ben temperato

Antonio Ballista, pianista, clavicembalista e direttore d’orchestra, si è sempre dedicato all’approfondimento delle espressioni musicali più diverse con escursioni nel campo del ragtime, della canzone italiana e americana, del rock e della musica da film.

