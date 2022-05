Dopo anni di successo su Rete4 e un’edizione italiana appena conclusa parte un’edizione speciale tutta all’estero e per la prima volta su CANALE 5 per I viaggi del cuore condotto da don Davide Banzato. Il format culturale e spirituale racconta le bellezze, la storia, l’arte e le tradizioni attraverso le mete spirituali in vari Paesi del Mondo, il tutto arricchito da testimonianze di vita e approfondimenti tematici con esperti e scrittori.

La presenza di Missioni don Bosco racconterà la situazione di diversi Paesi del Mondo nei vari Continenti in cui i Salesiani operano da sempre in prima linea, in particolare oggi durante la guerra in Ucraina. Presente in ogni puntata la fondatrice di Nuovi Orizzonti, Chiara Amirante, e i giornalisti e scrittori di Famiglia Cristiana per approfondimenti di attualità.

Ogni domenica mattina alle 09.00 su Canale5 dal 5 giugno 2022. Le puntate andranno in onda anche nel canale internazionale Mediaset Italia.

Le prime due puntate saranno in Terra Santa con due viaggi straordinari sulle orme di Gesù di Nazareth ripercorrendo i luoghi del Vangelo in modo unico ed inedito. La prima puntata partirà da Nazareth entrando nella casa in cui Maria di Nazareth ha ricevuto l’evento dell’annunciazione; sempre a Nazareth solo le telecamere de I viaggi del cuore potranno portare i telespettatori dentro la grotta della casa in cui Gesù è cresciuto insieme a Maria e Giuseppe. Poi il viaggio proseguirà a Betlemme – dov’è nato – e si ripercorreranno le tappe salienti della vita pubblica di Gesù a partire dal fiume Giordano, dove ha ricevuto il battesimo da Giovanni il Battista, ai villaggi intorno al lago di Tiberiade, dove ha chiamato i primi discepoli a seguirlo, dove ha predicato e vissuto presso la casa di Pietro a Cafarnao, visitando siti archeologici unici a Cafarnao e a Magdala. Andremo nel centro del mare di Galilea dove sono avvenuti diversi episodi evangelici e sul luogo del primato di Pietro. Il percorso terminerà sul Monte delle Beatitudini dove Gesù ha proclamato il discorso della montagna.

Il secondo viaggio – sempre realizzato in collaborazione con il Ministero del Turismo in Israele – partirà dal Monastero greco ortodosso di Koziba, incastonato all’interno di un’oasi in una gola del deserto sulla roccia – sulla via che da Gerico porta a Gerusalemme. Si ripercorrerà lo stesso cammino descritto nel Vangelo di Giovanni dal capitolo 12, quando Gesù decide di andare a Gerusalemme, arrivando alla Porta d’oro, dov’è entrato acclamato dalla folla il giorno delle palme, visitando in modo esclusivo il Cenacolo dove ha vissuto l’ultima cena, la lavanda dei piedi, è apparso ai discepoli da Risorto. Si visiterà la spianata delle moschee e il muro del pianto, ovvero l’antico muro occidentale del Tempio della città santa, il cuore della città e di ogni ebreo. Sua Beatitudine il vescovo Piazzaballa, Patriarca della Chiesa Cattolica latina, già patriarca, spiegherà le relazioni tra le diverse confessioni cristiane e il dialogo interreligioso che convive a Gerusalemme. Si andrà al Monte degli Ulivi, al Getsemani, e poi nella città vecchia si ripercorrerà l’intera Via Dolorosa, la Via Crucis, partendo dal luogo in cui Gesù è stato condannato da Ponzio Pilato nella fortezza Antonia, fino al Golgota, dove è stato crocifisso, dove è morto, è stato deposto nel Santo Sepolcro ed è – secondo i Vangeli – resuscitato. Tanti spunti culturali come la visita al Terra Sancta Museum.

Un’altra puntata internazionale sarà a Lourdes, il santuario più visitato al mondo dopo la Basilica di San Pietro in Vaticano e quella di Nostra Signora di Guadalupe. Partendo dalla casa dove Bernardette ha vissuto dieci anni di infanzia stupendi, visiteremo poi le abitazioni degradate dove si trovò a vivere per vari problemi legati alla storia della sua famiglia e proprio in quel momento la Vergine le apparve e rivivremo la storia e i luoghi legati alle apparizioni di Lourdes con due straordinarie testimonianze di guarigioni inspiegabili, una delle quali già attestata tra i miracoli riconosciuti secondo i criteri scientifici che il “Bureau des Constatations Mèdicales di Lourdes”, nato nel 1883 con l’obiettivo di selezionare e analizzare scientificamente tutti i casi e le segnalazioni di guarigione che arrivano, segue con cura e attenzioni diretto dal Dott. Alessandro De Franciscis. Questo viaggio l’attualità sarà presente in modo speciale con i militari italiani guidati da Monsignor Santo Marcianò – Ordinario Militare per l’Italia – per la 62° edizione del Pellegrinaggio Militare internazionale dedicato al tema della “Pace”.

In Spagna a Saragozza visiteremo una delle città più antiche. Saragozza, deve il suo nome ai romani, che qui costruirono l’antica Cesareaugusta nel 25 a.C. Ripercorreremo la storia di san Giacomo Apostolo che proprio a Saragozza ebbe un’apparizione della Madonna e dove potremo visitare il Santuario di Nostra Signora di Pilar e altre meraviglie di una città unica al Mondo con i musei, le fortezze e l’arte mudéjar, uno stile unico al mondo, nato dalla fusione di due tradizioni artistiche di epoca medievale: la cultura ispano-moresca e quella cristiana occidentale. Altre tappe prevedono viaggi in Giordania. Ma possono esserci anche sorprese in questa edizione speciale de I viaggi del cuore…

I viaggi del Cuore è un format tv ideato e prodotto da Elio Angelo Bonsignore di Me Production insieme alla produttrice per Mediaset Consuelo Bonifati. Nella sua durata di 50 minuti si propone di raggiungere tutti credenti e non, grazie ad un taglio culturale ed investendo mezzi consistenti per una qualità di immagini di alto livello. Gode del patrocinio della Santa Sede con il Dicastero per la Promozione della Nuova Evangelizzazione.

Regia: Matteo Ricca e Fabrizio Lopresti

Autori: Davide Banzato, Maria Amata Caló, Martina Polimeni

Direttore della fotografia: Claudio Falanga

I viaggi del cuore

