La nuova rivelazione della musica italiana Rhove ha annunciato l’uscita del suo EP di debutto, intitolato “Provinciale”, prevista per l’8 giugno via Milano Ovest/Virgin Records (Universal Music Italia).

“È così che siamo, non veniamo da Milano. Siamo ragazzi di provincia e non faremo mai guerra con nessuno. Il mio primo EP l’ho voluto chiamare con un nome che rappresentasse me e tutta la mia cerchia. PROVINCIALE uscirà l’8 giugno. Pronti la zonee?!! OKE! C’est la FAMIGLIA” – ha comunicato sul proprio profilo Instagram l’artista assieme ad una foto che lo ritrae mentre sventola una bandiera con scritto il titolo e la data di uscita del suo progetto discografico di debutto.

L’annuncio è arrivato a sorpresa poco dopo la pubblicazione dell’ultimo freestyle, “LA PROVINCE #2” arrivato fino alla seconda posizione su Spotify Italia (dietro “Shakerando”) e che in pochi giorni conta già oltre 1 milione di visualizzazioni.

Ne “LAPROVINCE #2”, seguito di “LAPROVINCE #1” (certificato Oro in Italia), Rhove è accompagnato dai suoi amici, che lui chiama affettuosamente ‘famiglia’ e che lo seguono e supportano ovunque. Nella clip c’è anche l’esaltazione agli sport estremi tanto amati dall’artista: “stiamo portando una nuova wave, no armi, no droga, solo sport, adrenalina e flessioni” scriveva sul suo profilo Twitter, Rhove.

“Sono felicissimo che le mie canzoni stiano funzionando, anche perché stiamo cercando di mandare un messaggio positivo a tutti i ragazzi di provincia e non. Faccio parte di questa realtà che finora è sempre stata ignorata. Attraverso la mia musica voglio poter dire a tutti i miei coetanei che qualsiasi cosa in cui credono, è possibile. Bisogna puntare in alto, sempre. Non bisogno omologarsi o farsi schiacciare da standard e cliché. Dando il massimo di noi stessi, ogni obiettivo e traguardo diventa finalmente raggiungibile” – ha dichiarato Rhove.

