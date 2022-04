Igor Gorgonzola Novara si qualifica alle Semifinali Scudetto dopo una battaglia all’ultimo punto contro la Bosca S.Bernardo Cuneo. Il tabellino finale recita 3-0 per le zanzare, ma è un risultato molto meno netto di quanto sembri: sia la prima che la terza frazione si concludono sul 25-23, a dimostrare il carattere infinito delle gatte che hanno provato in tutti i modi a replicare il successo di Gara 2.

Una partita giocata sui dettagli, con le ragazze di mister Lavarini più precise in attacco (47% contro il 33%) e quelle di mister Pistola meglio a muro (11 contro 7). Il premio MVP dell’incontro lo conquista Britts Herbots, 12 punti con un super 75% in attacco, che affianca la top scorer del match Karakurt (13) e l’ottima Washington (11). Per Cuneo grande prova di Squarcini (10 punti con 5 muri), mentre le attaccanti Degradi (11) e Gicquel (9) chiudono con un identico 31% in fase offensiva. Novara approda così nella penultima fase dei Playoffs Scudetto, dove giovedì scenderà in campo, nuovamente al PalaIgor, contro Monza.

Queste le dichiarazioni di mister Lavarini: “Abbiamo avuto un approccio diverso da quello di gara due, abbiamo tenuto quell’attenzione e lucidità necessari ad aver la meglio contro un avversario coriaceo come Cuneo. Le nostre avversarie hanno coronato una stagione di grossa qualità e tanto orgoglio, noi però ci siamo ritrovati su alcuni aspetti importanti e siamo riusciti a passare il turno, che era l’obiettivo.

In semifinale ci sarà Monza e sarà difficilissimo: lavoreremo per accrescere ulteriormente il nostro livello, perché ce ne sarà bisogno”. A commentare la sconfitta è invece Noemi Signorile: “Sono contenta e orgogliosa di essere stata il capitano di questo gruppo fantastico che ha sempre dato tutto. Questa sera ci abbiamo provato, ma Novara è una squadra costruita per vincere e questa sera l’ha dimostrato. C’è tristezza per essere usciti, ma dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno: abbiamo fatto una stagione incredibile”.

Sabato 16 aprile ore 18.00 (Rai Sport + HD e VBTV)

Igor Gorgonzola Novara – Bosca S.Bernardo Cuneo 3-0 (25-23 25-12 25-23)

IGOR GORGONZOLA NOVARA – BOSCA S.BERNARDO CUNEO 3-0 (25-23 25-12 25-23) – IGOR GORGONZOLA NOVARA: Hancock 2, Bosetti 5, Chirichella 9, Karakurt 13, Daalderop 1, Washington 11, Fersino (L), Herbots 12, D’odorico. Non entrate: Battistoni, Montibeller, Costantini, Bonifacio, Imperiali (L). All. Lavarini. BOSCA S.BERNARDO CUNEO: Degradi 11, Squarcini 10, Gicquel 9, Kuznetsova 6, Stufi 6, Signorile, Spirito (L), Zanette 2, Giovannini 1, Agrifoglio, Jasper. Non entrate: Gay (L), Caruso. All. Pistola. ARBITRI: Goitre, Pozzato. NOTE – Spettatori: 1350, Durata set: 31′, 24′, 31′; Tot: 86′. MVP: Herbots.

Top scorers: Karakurt E. (13) Herbots B. (12) Degradi A. (11)

Top servers: Kuznetsova S. (2) Hancock M. (2) Chirichella C. (2)

Top blockers: Squarcini F. (5) Gicquel L. (3) Karakurt E. (3)

Igor Gorgonzola Novara – Bosca S.Bernardo Cuneo 2-1

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano – Il Bisonte Firenze 2-0

Savino Del Bene Scandicci – Unet E-Work Busto Arsizio 2-0

Vero Volley Monza – Reale Mutua Fenera Chieri 2-0

Mercoledì 20 Aprile 2022 ore 20:30 (Sky Sport Uno e VBTV)

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano – Savino del Bene Scandicci

Giovedì 21 aprile 2022 ore 20.30 (Rai Sport + HD e VBTV)

Igor Gorgonzola Novara – Vero Volley Monza

