Secondo Petricore Showcase: sul palco, Möly e i Bohème

Venerdì 29 aprile, il Tambourine di Seregno (MB) ospiterà il secondo Petricore Showcase, l’evento organizzato dall’etichetta Petricore di Matteo Brioschi e Thomas Calvi per mettere in luce i talenti della loro scuderia.

Sul palco del Tambourine, dopo gli opening act, Derri e Cheriach Re, salirà Möly, segnalata tra le artiste emergenti da tenere d’occhio da SkyTg24.

Poco più che ventenne, la cantautrice ha già trovato il suo posto nel nuovo panorama musicale, grazie alla dimensione di gioco e ironia in cui testi ricchi di nostalgia e sconforto si trasformano in scintillanti canzoncine bedroom pop e dreamy. Möly è un tripudio di estro, fantasia e originalità, ingredienti essenziali per scrivere e interpretare la musica in modo davvero unico, fino a rinnovare il linguaggio dell’indie italiano, simulando leggerezza per affrontare emozioni forti ed esorcizzare la sua marea di pensieri.

A seguire, a calcare il palco saranno i BOHÈME, pronti a presentare il loro primo progetto discografico “Nuove Stanze”, uscito lo scorso febbraio e ispirato da Pier Paolo Pasolini, dai tramonti primaverili e dal loro luogo del cuore, il Lago d’Orta.

Il giovanissimo gruppo nato tra Borgomanero e Milano, si rifà a Kylie Minogue, alla library music anni ’60/’70 e alle atmosfere eteree della psichedelia odierna, per comporre e portare in scena brani dai testi cupi, alternati a tracce più fresche e spensierate, passando con leggerezza dai temi di gelosia, delirio e rassegnazione, fino ad omaggi a Montale e melodie che sembrano voler trasformare i ricordi in musica per renderli eterni.

La serata si concluderà con il Petricore dj set.

Appuntamento a venerdì 29 aprile al Tambourine di Seregno in via Carlo Tenca, 16, dalle 21:00 (apertura porte ore 20:00). Il Petricore Showcase sarà organizzato ancora una volta con la collaborazione di Rete Brianza Pride.

L’ingresso avrà un costo di 3€ ed occorre essere in possesso del green pass. Per partecipare sarà necessaria la tessera Arci, acquistabile in loco al prezzo di 10€.

LINK UFFICIALE PETRICORE

Instagram: https://www.instagram.com/petricoresounds/

