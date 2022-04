Rai Isoradio, Mago Forest a Igor Righetti: “Poca satira in tv? A volte i politici raggiungono vette inarrivabili per un comico”

Il comico e presentatore riceverà oggi un passaggio da “L’autostoppista”, dalle 17 alle 18, sull’auto pet friendly più famosa d’Italia

“Perché nella tv attuale c’è sempre meno satira politica? Forse sono diminuiti i luoghi in cui farla oppure, a volte, i politici stessi raggiungono vette inarrivabili per un comico”. È quanto rivelato dal comico e presentatore televisivo Mago Forest, pseudonimo di Michele Foresta, durante il suo “passaggio” a “L’autostoppista” in onda oggi dalle 17 alle 18 su Rai Isoradio, seguitissimo format nato dalla creatività del giornalista e conduttore radiotelevisivo Igor Righetti. Durante il viaggio di oggi salirà a bordo anche il chirurgo plastico ed estetico Giulio Basoccu.

L’autostoppista

“L’autostoppista”, in onda dal lunedì al giovedì dalle 17 alle 18 su Rai Isoradio, è il primo programma radiofonico pet friendly dove il co-conducente è il bassotto Byron, che interagisce con gli “autostoppisti” su temi legati ai diritti degli animali. Ironia graffiante, radio dediche musicali e cinematografiche, esperti del mondo pet, imprenditori, scrittori, giornalisti, influencer, personaggi del mondo dello spettacolo e della politica per raccontare i cambiamenti dell’Italia e dei suoi abitanti tra ricordi, aneddoti, curiosità, emozioni e ilarità. “L’autostoppista” può essere ascoltato sulle frequenze di Rai Isoradio (103.3 e 103.5), sul sito e l’app RaiPlay Sound (www.raiplaysound.it/isoradio) e sul sito di Rai Isoradio dove si trovano anche le puntate in podcast.

