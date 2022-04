Radio 24 Digital Round Table: Previdenza integrativa

Digital Round Table

Previdenza integrativa: i fondi pensione per investire sul futuro per capire insieme agli esperti come orientarsi

Moderano:

Debora Rosciani e Mauro Meazza, giornalisti e conduttori di Due di Denari su Radio 24

20 aprile 2022 alle 15.00 – 17.00

Per partecipare all’evento: www.radio24.it, sezione Iniziative Speciali.

In collaborazione con Amundi e Arca Fondi SGR

Le pensioni sono, in Italia e all’estero, un cantiere sempre aperto e le tendenze demografiche dei paesi maggiormente sviluppati, con l’allungamento della speranza di vita e la diminuzione dei nuovi nati, non fanno altro che accentuare l’urgenza del tema.

È importante pensare a garantirsi una copertura adeguata dopo la vita lavorativa, investendo per tempo, anche da giovanissimi.

In Italia, però, la previdenza integrativa continua a essere trascurata da molti lavoratori, che non sfruttano le opportunità del settore e rimandano le scelte troppo in là per ricavarne un beneficio consistente.

Una riflessione di grande attualità, proprio nel momento in cui aree del settore pubblico stanno facendo ripartire meccanismi di adesione automatica per incentivare le adesioni ai fondi pensione.

Il 20 aprile si svolgerà la seconda edizione dell’evento digitale Previdenza integrativa: i fondi pensione per investire sul futuro, moderato da Debora Rosciani e Mauro Meazza, giornalisti e conduttori del fortunato programma di Radio 24 Due di Denari.

Interverranno Simone Bini Smaghi – vicedirettore generale di Arca fondi SGR, Nadia Vavassori – Head of Business Unit Pension Saving Funds Amundi SGR, Andrea Carbone – fondatore Smileconomy e Mario Padula – presidente Covip.

Un’occasione per confrontarsi sull’importanza della diffusione della cultura previdenziale tra i cittadini, favorendo una migliore comprensione del funzionamento del sistema e sul fatto che i fondi di previdenza integrativa possono investire il risparmio pensionistico con strumenti a lungo termine in grado di generare, oltre al rendimento finanziario anche ricadute dirette sul territorio: sia in termini sociali, per fronteggiare l’emergenza demografica con un welfare più efficiente e inclusivo, sia per finanziare l’economia nazionale.

Per partecipare on line all’evento: www.radio24.it, sezione Iniziative Speciali.

L’evento è gratuito e sarà trasmesso anche su Radio24+1 il canale dab di Radio24

Per altre notizie relative al tema Dietro la tv Dietro la Notizia