Un graditissimo ritorno sul palco di Zelig Cabaret: a maggio è di scena Paolo Rossi, uno dei pilastri della comicità italiana.

La sua carriera quarantennale è sempre stata votata ad allargare i confini della commedia, ibridandola con il teatro, la canzone, il cinema, e facendo dell’interazione con il pubblico il suo punto di forza. Tutti elementi che ritroviamo anche nel suo spettacolo Per un futuro immenso repertorio, con musiche dal vivo di Emanuele Dell’Aquila e Alex Orciari.

Più che uno spettacolo Per un futuro immenso repertorio è un vero e proprio laboratorio di idee, in cui Paolo Rossi sviluppa ulteriormente la fluidità del suo progetto e la sua idea di teatro.

Il filo conduttore è l’incontro con i personaggi che hanno più segnato la sua carriera e la sua ironia, folgorandolo sulla via di Damasco: Enzo Jannacci, Giorgio Gaber, Fabrizio De Andrè, Dario Fo, i comici del Derby Club. Al pubblico è consentito intervenire, chiedere, interrompere.

Lo scopo è «cercare la sfida, un confronto non con il passato ma con le inquietudini del presente» spiega Paolo Rossi. «Per riaccendere gli aspetti i fondamentali di questo precario ma privilegiato mestiere, il comico. I fondamentali sono recitare col pubblico e non al pubblico, per giocare con il vecchio repertorio (reinventandolo) e col nuovo (scommettendoci su), così, in diretta, all’improvviso. Perchè il pubblico possa sorridere anche tornando a casa, magari ridendo dei suoi guai».

Per un futuro immenso repertorio è in calendario dal 12 al 15 maggio presso il Teatro Zelig. Le prevendite sono già disponibili tramite il circuito Ticketone

https://www.areazelig.it

https://www.ticketone.it/eventseries/paolo-rossi-in-per-un-futuro-immenso-repertorio-3122539/#calendar-start=2022-05

