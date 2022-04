Deborah De Luca ospite del Galactica Day Time

Lunedì 18 aprile a Lecce Fiere, Galactica Day Time propone una pasquetta tutta da ballare con la dj e produttrice napoletana Deborah De Luca. In apertura Skizzo, dj resident dei più ambiti palcoscenici pugliesi, Cristian Carpentieri, Luca Conti e GCGC.

Lunedì 18 aprile (dalle 16 a mezzanotte – ingresso da 15 euro consentito solo ai maggiori di 18 anni – super green pass obbligatorio – prevendite circuito ticketsms – info 3279267948) a Lecce Fiere in Piazza Palio il Galactica Day Time ospita la dj e produttrice napoletana Deborah De Luca.

“The Queen of Naples”, come è stata ribattezzata, ha la capacità unica di incantare le folle con i suoi set caricati elettricamente e tecnicamente sfumati, fondendo la techno dura con groove minimi e paesaggi sonori melodici ad effetto assorbente.

Pioniere nell’uso dei social network come strumento promozionale, Deborah non ha rivali nella sua determinazione e passione, affermandosi come uno dei più importanti talenti emergenti dalla scena Techno internazionale dell’ultimo decennio.

In apertura le selezioni di GCGC, Luca Conti, Cristian Carpentieri e Skizzo, resident dei più ambiti palcoscenici pugliesi, artista che riversa mente, cuore ed anima nel più ricco oceano della musica, consolidando in un percorso lungo ormai anni, una forte impronta nella storia del clubbing Made in South Italy.

I biglietti già acquistati per l’evento annullato lo scorso 24 Dicembre 2021, rimangono validi per la nuova data ed è possibile acquistare i nuovi titoli di ingresso sul circuito ufficiale TicketSMS – www.ticketsms.it/event/YUPuVCai

Info e prevendite 3929550446

fb.me/e/2lbWb7eOI

Per altre notizie relative al tema Eventi Dietro la Notizia