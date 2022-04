NIO: in uscita il suo nuovo singolo “Twin Peaks”

NIO, artista emergente e nuova scommessa di Asian Fake, annuncia la pubblicazione del suo nuovo singolo “Twin Peaks”, in uscita il 6 maggio per Asian Fake/Sony Music e da oggi disponibile in pre-save.

Il brano, scritto da NIO e prodotto da Estremo, costellato da riferimenti musicali e cinematografici è una critica alle dinamiche della società odierna che ci fa sentire chiusi in gabbia e ci costringe a compromessi per restare a galla.

“La storia si ripete, gli attori si scambiano le parti e io non so più da che parte guardare. Ma una voce, in un sogno, mi ha sussurrato di godermi lo spettacolo. Forse avevo bisogno di sentirmi legato per imparare ad essere libero. Come un pendolo, instabile oscillo tra le esagerazioni, ma per un istante, quasi impercettibile e nullo, il mondo sembra in equilibrio tra due fuochi.”

Giovane cantautore della provincia di Rimini, Pietro Gozzoli, in arte NIO, porta dentro di sé la fame di musica di chi con questo sogno ci è cresciuto. Unendo una scrittura puramente pop ad un sound fresco ed elettronico, con “Twin Peaks” riconferma il sodalizio con il producer Estremo, iniziato con il primo singolo “Brame”, seguito da “Insomnia”.

Pietro, in arte NIO, ha la fotta dei vent’anni appena compiuti, di chi nasce in provincia – quella di Rimini – e si sposta prima a Bologna e poi a Milano, di chi con la musica ci cresce. Tra i suoi primi ricordi legati alla musica ci sono ninne nanne con “Little Wing” di Jimi Hendrix, viaggi in macchina con “Fleurs” di Battiato in sottofondo, di primi accordi sulla chitarra del padre, imparati a 10 anni. Col tempo si approccia al canto e alla scrittura, e pubblica il suo primo singolo ufficiale “Brame” a dicembre 2021 per Asian Fake e Sony Music Italy, seguito da “Insomnia” a febbraio 2022, entrambe prodotte da Estremo.

