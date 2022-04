Ancora un weekend di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW, dove la MotoGP fa tappa a Jerez per il Gran Premio di Spagna (anche in chiaro su TV8) – in concomitanza con la Moto E – negli States si corre il GP d’Alabama per la NTT IndyCar Series, a Monaco torna la Formula E e in Gran Bretagna Valentino Rossi è al volante per il GT World Challenge Europe. Da giovedì 28 aprile a domenica 1° maggio sarà un altro fine settimana da non perdere su Sky per tutti gli appassionati di motori.

MOTOGP: GP DI SPAGNA

Seconda tappa europea per la MotoGP: da domani, giovedì 28 aprile, appuntamento con il Gran Premio di Spagna, con la gara della top class in programma domenica 1° maggio alle ore 14 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in chiaro su TV8, raccontata da Guido Meda e Mauro Sanchini, con le incursioni dell’insider Mattia Pasini. Sempre domenica, dalle 8.55 il warm up delle tre classi. Poi le altre gare: alle 11 il via della Moto3 e alle 12.20 la Moto2. In pista anche la Moto E: sabato alle 16.10 Race 1, domenica alle 17 Race 2.

NTT INDYCAR SERIES: GP D’ALABAMA

Tappa ad Alabama per la NTT IndyCar Series: sabato 30 aprile e domenica 1° maggio, live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW prove libere, qualifiche e gara. Si comincia sabato alle 16 con le prove libere, seguite alle 19.30 dalle qualifiche (su Sky Sport F1). Domenica la gara alle 19, con il pre dalle 18.45. Telecronache di Biagio Maglienti e Matteo Pittaccio.

FORMULA E: E-PRIX DI MONACO

Torna la Formula E con l’E-Prix di Monaco in diretta su Sky Sport Action e in streaming su NOW: appuntamento con le qualifiche del Round 6 sabato 30 aprile alle 10.45, poi la gara alle 15, con pre dalle 14.45 e post dalle 16. Telecronache di Ivan Nesta e Marcello Puglisi.

GT WORLD CHALLENGE EUROPE: BRANDS HATCH

Completa il programma la tappa britannica di Brands Hatch del GT World Challenge Europe, in diretta su Sky Sport Action, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Domenica 1° maggio torna al volante Valentino Rossi con Race 1 in programma alle 12.25, e Race 2 alle 17.45. Telecronache di Ivan Nesta.

