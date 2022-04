Milano: laboratori per sensibilizzare sulla disabilità visiva

La ‘Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità’ interpretata dagli studenti

“Sono inclusivo”: il progetto di SON e CBM che avvicina i ragazzi alla disabilità

Ieri il primo laboratorio esperienziale dedicato a sensibilizzare sulla disabilità visiva

La ‘Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità’ vissuta e interpretata dagli studenti delle scuole superiori: è questo l’obiettivo del percorso formativo “Sono inclusivo”, un progetto pilota ideato dalle associazioni SON-Speranza Oltre Noi e CBM Italia e proposto nell’anno scolastico in corso alle ragazze e ai ragazzi delle classi terze, quarte e quinte del liceo scientifico Volta di Milano.

Come è possibile vivere la Convenzione tutti i giorni, riflettendo sui diritti umani e sulle responsabilità individuali e collettive? Come si può essere inclusivi nella propria quotidianità?

A queste domande risponderanno i ragazzi al termine del percorso proposto, iniziato nei mesi scorsi con alcuni incontri teorici in classe e online, e che ora prosegue con i laboratori esperienziali utili ad entrare in contatto con la disabilità attraverso l’arte, lo sport, la danza, la lettura.

Un percorso formativo di conoscenza e approfondimento della Convenzione che prevede che ogni studente scelga un articolo della Convenzione stessa proponendo una personale rielaborazione attraverso una foto, un’opera d’arte, una poesia o una canzone, così da esprimere il proprio pensiero e la propria comprensione di quanto vissuto durante l’esperienza collettiva.

Nella scelta e nella realizzazione gli studenti sono aiutati e guidati dagli operatori di SON e CBM attraverso i vari incontri teorici e pratici, pensati ad hoc per fornire ai ragazzi gli strumenti e i contenuti per comprendere come mettere in pratica la Convenzione nella vita di tutti i giorni.

Dopo i primi incontri utili a fornire una base teorica del progetto, si entra ora nel vivo dei laboratori pratici, a cui i ragazzi dedicheranno i mesi di aprile e maggio per terminare con gli elaborati finali a giugno.

La ‘Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità’ è stata approvata dalle Nazioni Unite nel 2006. Link per approfondire:

https://www.cbmitalia.org/cosa-facciamo/sensibilizzazione/diritti-delle-persone-con-disabilita/#hgwmv259e60

https://www.cbmitalia.org/app/uploads/2020/04/Convenzione-ONU.pdf

www.associazione-son.org

www.cbmitalia.org

Per altre notizie relative al tema Disabilità Dietro la Notizia