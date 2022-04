“L’arte della truffa”: in prima visione in chiaro su Cielo

“L’arte della truffa”, film del 2019 di Matt Aselton con Emily Ratajkowski e Theo James

Lunedì 25 aprile, in prima visione in chiaro,

su Cielo (DTT 26, Sky 126, TivùSat 19), in prima serata

Per il ciclo “Ogni maledetto lunedì”, Cielo propone “L’arte della truffa”, film del 2019 di Matt Aselton, in prima visione in chiaro, lunedì 25 aprile, in prima serata.

Ivan Warding (Theo James) è un giovane ladro specializzato in oggetti e opere d’arte che ruba dalle case dei ricchi di Los Angeles.

Tutto va alla grande, ma Ivan, stanco del suo stile di vita criminale, vorrebbe smettere: la sua non è una vita libera poiché i colpi che mette a segno servono per ripagare il debito del padre, un ex criminale.

Vincolato ad un giro da cui vorrebbe uscire, Ivan vede un piccolo spiraglio di speranza: ancora tre furti e potrà lasciare quella strada. Durante una rapina incontra l’affascinante e misteriosa Elyse (Emily Ratajkowski), con cui si alleerà per tentare un ultimo colpo che gli permetterebbe di raggiungere il suo scopo.

www.cielotv.it

